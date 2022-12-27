rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Брошенный в школьницу камень спас ее от гибели под колесами поезда в Ростове

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI
Брошенный в школьницу камень спас ее от гибели под колесами поезда в Ростове

В Ростове-на-Дону обходчик путей спас школьницу от гибели под поездом в декабре

В Ростове-на-Дону учащаяся девятого класса школы в Ленинском районе чуть не погибла под колесами поезда.

Все началось с прогулки девушки вдоль железной дороги, она смотрела видео и была в наушниках. Она зашла на железнодорожный переход на запрещающий сигнал светофора.

В это время приближался состав и машинист стал сигналить, но школьница этого не услышала. Это заметил обходчик путей и бросил в нее камень.

19-летняя автоледи погибла в жутком ДТП в Ростовской области
Узнать подробнее

По информации «АиФ-Рocтов», из-за этого девушка увидела поезд и отскочила от него. Он был в пяти метрах от нее. Официальной информации об этом не поступало.

Ранее стала известна причина возгорания в вагоне поезда «Ростов — Москва». Расширенный материал RostovGazeta читайте по ссылке. 

 

Читайте также:
В Ростовской области насмерть сбили молодого мужчину, шедшего по трассеУАЗ насмерть сбил пешехода на обочине в Ростовской областиВодитель сбил 13-летнего подростка и скрылся в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Госдумы Матвейчев высказался о появлении Ростовской области на карте Украины
Сегодня, 06:55
Подрядчик затянул разработку проекта расширения кладбища «Ростовское» уже на год
Сегодня, 06:50
Мощные геомагнитные бури скажутся на здоровье жителей Ростова 27 и 28 декабря
Сегодня, 04:44
В новогоднюю ночь власти в Ростовской области призвали жителей отказаться от салютов
Сегодня, 06:14
Перед Новым годом в Ростовской области подешевели гречка и сахар
Вчера, 18:05
Житель Ростова в порыве гнева на жену до полусмерти избил новорожденную дочь
Вчера, 17:20