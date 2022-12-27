Все началось с прогулки девушки вдоль железной дороги, она смотрела видео и была в наушниках. Она зашла на железнодорожный переход на запрещающий сигнал светофора.
В это время приближался состав и машинист стал сигналить, но школьница этого не услышала. Это заметил обходчик путей и бросил в нее камень.
По информации «АиФ-Рocтов», из-за этого девушка увидела поезд и отскочила от него. Он был в пяти метрах от нее. Официальной информации об этом не поступало.
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