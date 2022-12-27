В Ростове задержали 31-летнего мобилизованного военнослужащего. При себе у него нашли боевые сюрикены и кастет. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», военный прибыл в зону СВО из Сургута, в ходе боев получил ранение и находился в госпитале. Затем через Ростов он должен был вернуться в родной город, где его ждали супруга и дети. Однако на вокзале, во время досмотра, он был задержан.
Военнослужащий объяснил, что участвовал в боях в районе Сватово в ЛНР. Там якобы нашел сюрикены и решил забрать их домой в качестве сувенира.
Сейчас правоохранительные органы начали проверку. Отмечается, что мобилизованный боец ранее был судим по статье, связанной с наркотиками.
Факт задержания мобилизованного на вокзале в Ростове пока не подтвердили в официальных структурах, а потому редакция RostovGazeta не может ручаться за полную достоверность данной информации, она уточняется.
Ранее RostovGazeta выяснила, будет ли вторая волна частичной мобилизации в Ростовской области после Нового года.