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Раненного на СВО мобилизованного задержали в Ростове с боевыми сюрикенами и кастетом

Сегодня, 10:12
Фото: Joe Goldberg/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростове задержали мобилизованногоа за сюрикены ниндзя и кастет
В Ростове-на-Дону задержали мобилизованного военнослужащего, которые вывез из зоны СВО боевые сюрикены и кастет, сообщают Telegram-каналы.

В Ростове задержали 31-летнего мобилизованного военнослужащего. При себе у него нашли боевые сюрикены и кастет. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», военный прибыл в зону СВО из Сургута, в ходе боев получил ранение и находился в госпитале. Затем через Ростов он должен был вернуться в родной город, где его ждали супруга и дети. Однако на вокзале, во время досмотра, он был задержан.

Военнослужащий объяснил, что участвовал в боях в районе Сватово в ЛНР. Там якобы нашел сюрикены и решил забрать их домой в качестве сувенира.

В Ростове задержали мобилизованного, вывезшего из зоны СВО боевые сюрикены
Фото: Соцсети
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Сейчас правоохранительные органы начали проверку. Отмечается, что мобилизованный боец ранее был судим по статье, связанной с наркотиками.

Факт задержания мобилизованного на вокзале в Ростове пока не подтвердили в официальных структурах, а потому редакция RostovGazeta не может ручаться за полную достоверность данной информации, она уточняется.  

Ранее RostovGazeta выяснила, будет ли вторая волна частичной мобилизации в Ростовской области после Нового года.

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