В Ростове задержали 31-летнего мобилизованного военнослужащего. При себе у него нашли боевые сюрикены и кастет. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», военный прибыл в зону СВО из Сургута, в ходе боев получил ранение и находился в госпитале. Затем через Ростов он должен был вернуться в родной город, где его ждали супруга и дети. Однако на вокзале, во время досмотра, он был задержан.