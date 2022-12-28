Медики подчеркивают, что Ростов уверенно следует в фарватере Москвы — и по погоде, и по ситуации с коронавирусом. Также происходит и с гриппом.
«В Москве грипп пошел на спад. И мы заметили это. В декабре было много заболевших. А сейчас уже даже не плато. Число пациентов с гриппом снизилось почти в два раза», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктора добавляют, что грипп сейчас можно идентифицировать. С тяжелыми формами болезни в ростовской поликлинике пока не встречались. У пациентов, как правило, наблюдается высокая температура — до сорока градусов, головная и мышечные боли и резкая слабость, вызванная интоксикацией организма. Но эти симптомы сохраняются два-три дня и проходят.
К снижению заболеваемости, по мнению докторов, привела адекватная реакция ростовчан. Ведь коронавирус научил: изолироваться при первых симптомах, не ходить на работу и обратиться к врачу. Поэтому многие из заболевших лечение начинают сразу.
«Но эффективность противовирусных препаратов не следует преувеличивать. Их достоинство заключается в том, чтобы помочь организму быстрее справиться с болезнью, и не допустить смертельных форм гриппа, что важно для пациентов с хроническими заболеваниями», — разъясняет терапевт.
Собеседник полагает, что ближайшие три недели в Ростове будет относительное затишье. Однако расслабляться не стоит. В феврале, когда похолодает, врачи ждут нового подъема заболеваемости гриппом.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидпорога на 192,6%.