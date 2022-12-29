Происшествие случилось 28 декабря на дороге Новошахтинск — Майский. Водитель Toyota Rav4 выехал с кругового движения и попал на встречную полосу.
Здесь автомобиль столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате транспорт получил повреждения.
За медпомощью в больницу обратились оба водителя и пассажир. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель в Ростове-на-Дону протаранил ехавший в Донецк автобус с 40 пассажирами. В этой аварии никто не пострадал.