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На трассе в Ростовской области три человека пострадали в аварии с микроавтобусом

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись внедорожник и микроавтобус, пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось 28 декабря на дороге Новошахтинск — Майский. Водитель Toyota Rav4 выехал с кругового движения и попал на встречную полосу.

Здесь автомобиль столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате транспорт получил повреждения.

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За медпомощью в больницу обратились оба водителя и пассажир. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Ранее водитель в Ростове-на-Дону протаранил ехавший в Донецк автобус с 40 пассажирами. В этой аварии никто не пострадал. 

 

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#Илья Протвинов#Дтп#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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