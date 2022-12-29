Ростовский мусорный оператор организует акцию по утилизации новогодних елок. Она будет проходить с 3 по 22 января. Пункт приема деревьев располагается по адресу улица Каширская, 8/6. Он будет работать с 10.00 до 15.00.
Приносить в пункт можно не только ели, но и сосны, и пихты, украшавшие дома в дни праздника. Перед сдачей деревьев их необходимо освободить от мишуры и украшений.
22 января экоактивисты города откроют в Ростове еще семь дополнительных точек сбора новогодних елей.
Сообщается, что переработанные деревья будут использовать для благоустройства и хозяйственных нужд.
Ранее RostovGazeta рассказала, где, как и за сколько продают елки в Ростове.