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Жители Ростова-на-Дону смогут утилизировать новогодние ели 22 января

Сегодня, 16:20
Фото: pxhere.com
Мусорный оператор будет принимать на утилизацию ели в Ростове с 3 по 22 января, сообщается в соцсетях.

Ростовский мусорный оператор организует акцию по утилизации новогодних елок. Она будет проходить с 3 по 22 января. Пункт приема деревьев располагается по адресу улица Каширская, 8/6. Он будет работать с 10.00 до 15.00.

Приносить в пункт можно не только ели, но и сосны, и пихты, украшавшие дома в дни праздника. Перед сдачей деревьев их необходимо освободить от мишуры и украшений.

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22 января экоактивисты города откроют в Ростове еще семь дополнительных точек сбора новогодних елей.

Сообщается, что переработанные деревья будут использовать для благоустройства и хозяйственных нужд.

Ранее RostovGazeta рассказала, где, как и за сколько продают елки в Ростове.

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