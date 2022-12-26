«Лучше всего идут сосны, елки чуть похуже. Пихты у нас не очень популярны, честно сказать, потому что люди не столько зарабатывают, чтобы тратить 8 тысяч только на одно дерево, надо же еще и стол накрывать. Но тоже продаются, в основном, небольшие», - рассказал о самых востребованных новогодних деревьях продавец Олег.