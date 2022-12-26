Официальных елочных базаров в Ростове-на-Дону насчитывается 37 штуки, а стихийных точек на углах каждой второй улицы – в несколько раз больше. Мы обошли самые крупные места продажи новогодних деревьев и выяснили, где покупать главное новогоднее украшение выгоднее всего.
Масштабные елочные ярмарки развернули по адресам:
На крупнейших площадках по продаже новогодних елок в Ростове можно найти деревья (и их имитации) всех мастей примерно по одинаковой цене. Начнем с самых дешевых.
Сосновые ветки без подставки обойдутся всего за 100-150 рублей. Продавцы рассказывают, что они популярны у одиноких пожилых людей, которым хочется создать праздничную атмосферу в доме, но нет сил нести домой и наряжать полноценное дерево.
Вторыми по цене выступают сосновые ветки, закрепленные на деревянном диске. В зависимости от высоты, такая «сосна» обойдется в 250-500 рублей. Экономично и не нужно тратиться на подставку.
Сосна, высотой до 1 метра стоит 500 рублей. Чем выше дерево, тем выше цена. Полутораметровая лесная красавица продается по 800-1000 рублей. Двухметровые сосны – от 2000 рублей.
Традиционные елки, даже выращенные в отечественных питомниках, обойдутся дороже.
Небольшое деревце высотой 80-100 сантиметров будет стоить около 800 рублей. Чем выше елка, тем дороже она обходится. Дерево человеческого роста достигает в цене 2000 рублей. Двухметровые ели продаются не меньше, чем за 2500 рублей.
Рекордсменами по цене стали, конечно, самые симпатичные и фотогеничные деревья – пихты. Полуметровое деревце будет стоить не дешевле 700 рублей. За более-менее не кукольных размеров метровую пихту придется отдать около 2700 рублей. Полутораметровое дерево стоит от 4 тысяч рублей. Цены на пихты могут переходить порог и в 20 тысяч рублей, потому что деревья выращивают в заграничных питомниках.
К разряду «дорогих удовольствий» также относятся деревья в грунте. После Нового года их можно пересадить на улицу и вырастить большую сосну, ель или пихту. Правда цены на такие экологичные символы Нового года стартуют от 1500 рублей за небольшую полуметровую сосну, 1800 рублей за ель и 2000 рублей за пихту.
«Лучше всего идут сосны, елки чуть похуже. Пихты у нас не очень популярны, честно сказать, потому что люди не столько зарабатывают, чтобы тратить 8 тысяч только на одно дерево, надо же еще и стол накрывать. Но тоже продаются, в основном, небольшие», - рассказал о самых востребованных новогодних деревьях продавец Олег.
Самые дорогие елки продаются в частных точках. Деревья выращивают в питомниках Норвегии и Дании, поэтому цены на них в разы выше, чем на отечественные.
Один из таких базаров развернули в парке Плевен. Сосны здесь стоят от 600 рублей и в целом не сильно отличаются по стоимости от сосен на других елочных базарах.
А вот елки и пихты стоят на порядок дороже. Датских лесных красавиц высотой всего 50-60 см здесь можно найти дороже, чем за 2 тысячи рублей. Метровые пихты достигают в цене 5-7 тысяч рублей.
При этом, по словам ростовского дендролога Матвея Кринича, сосны намного лучше приспособлены к условиям отапливаемых городских квартир.
«Если сосну можно поставить хоть в начале декабря, и она простоит до самого Нового года, то с елкой получится печальнее. Ей нужна прохладная температуры и высокая влажность, поэтому в квартирах она осыпается за 7-10 дней», - объясняет эксперт.
Дендролог при покупке елки советует обращать внимание на цвет хвои: она должна быть ярко-зеленой, без желтых или коричневых хвоинок.
«Чтобы убедиться, что дерево не засохшее, сожмите ветку в руке и поведите по линии роста хвои – если в руке не осталось выпавших хвоинок, то елка хорошая» - советует Матвей Кринич.
По словам дендролога, живое новогоднее дерево лучше не устанавливать больше, чем за неделю до новогодней ночи.
Сосны, ели и пихты пользуются наибольшим спросом с середины декабря до конца месяца. Соответственно, и цены в это время максимальные и стабильные.
Однако 31 числа все продавцы стараются сбыть товар, ведь после Нового года елки покупать уже не будут.
Если прийти на елочный базар утром, советует ростовский экономист Анастасия Миронова, то можно купить дерево с большой скидкой.
«Обычно продавцы снижают цены примерно на 30%. А вечером даже с 50% скидками. Многое зависит от продавца – если это какая-то несанкционированная точка, то цена там договорная и все зависит только от умения торговаться», - объясняет эксперт.
Новый год – пора чудес и даже возможностей получить символ нового года бесплатно. Каждый год многие владельцы елочных базаров расщедриваются и даром или за символическую цену в 20-30 рублей отдают сосновые или еловые ветки.