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Василий Голубев рассказал, ради кого нужно работать жителям Ростовской области

Сегодня, 13:27
Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Новым годом

Губернатор Василий Голубев записал видео-обращение с новогодним поздравлением для жителей Ростовской области, оно опубликовано в его Telegram-канале.

Глава Ростовской области Василий Голубев поздравил местных жителей с Новым годом. В своем видеообращении он поблагодарил их за участие в во всех успехах и заслугах региона в 2022 году. В частности, губернатор отметил высокие темпы промышленного производства и строительства, рекордный сбор урожая зерновых и спортивные победы.

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По мнению Голубева, самый искренний восторг от праздника испытывают дети. Поэтому необходимо обязательно дарить им подарки, исполнять мечты, любить и заботиться. Глава Ростовской области считает, что все успехи, достижения и победы нужно совершать именно ради подрастающего поколения.

Ранее с Новым годом жителей Ростовской области поздравил президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

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