Глава Ростовской области Василий Голубев поздравил местных жителей с Новым годом. В своем видеообращении он поблагодарил их за участие в во всех успехах и заслугах региона в 2022 году. В частности, губернатор отметил высокие темпы промышленного производства и строительства, рекордный сбор урожая зерновых и спортивные победы.
По мнению Голубева, самый искренний восторг от праздника испытывают дети. Поэтому необходимо обязательно дарить им подарки, исполнять мечты, любить и заботиться. Глава Ростовской области считает, что все успехи, достижения и победы нужно совершать именно ради подрастающего поколения.
Ранее с Новым годом жителей Ростовской области поздравил президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.