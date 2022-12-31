Глава Ростовской области Василий Голубев поздравил местных жителей с Новым годом. В своем видеообращении он поблагодарил их за участие в во всех успехах и заслугах региона в 2022 году. В частности, губернатор отметил высокие темпы промышленного производства и строительства, рекордный сбор урожая зерновых и спортивные победы.