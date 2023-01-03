14% горожан ждут, когда дерево начнет осыпаться перед тем, как попрощаться с новогодним настроением, а еще 12% жителей считают, что елка должна стоять до победного конца — середины весны. Нашлись и те горожане, которые проявляют удивительную дисциплинированность — их елки отправляются в мусор уже 1 января.