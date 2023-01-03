Напомним, ранее стало известно, что в Ростове 3 января приступили к работе пункты утилизации новогодних деревьев — елей и сосен, которые принимают на вторичную переработку.
В связи с этим редакция RostovGazeta решила опросить горожан, как скоро они избавляются от праздничных деревьев после Нового года.
Результаты оказались достаточно предсказуемы, каждый второй житель Ростова заявил, что оставляет ель до конца праздников (51%), еще 22% респондентов сообщили, что не убирают ель до Рождества.
14% горожан ждут, когда дерево начнет осыпаться перед тем, как попрощаться с новогодним настроением, а еще 12% жителей считают, что елка должна стоять до победного конца — середины весны. Нашлись и те горожане, которые проявляют удивительную дисциплинированность — их елки отправляются в мусор уже 1 января.