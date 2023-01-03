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До последней иглы: 25% ростовчан не готовы расстаться с новогодними елями до апреля

Сегодня, 17:16
Фото: pxhere.com

В Ростове 25% жителей оставляют новогоднюю ель в доме до весны

В Ростове каждый четвертый горожанин оставляет новогоднюю ель стоять в доме до середины весны или осыпания хвои, об этом сообщили читатели в ходе опроса.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове 3 января приступили к работе пункты утилизации новогодних деревьев — елей и сосен, которые принимают на вторичную переработку. 

В связи с этим редакция RostovGazeta решила опросить горожан, как скоро они избавляются от праздничных деревьев после Нового года. 

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Результаты оказались достаточно предсказуемы, каждый второй житель Ростова заявил, что оставляет ель до конца праздников (51%), еще 22% респондентов сообщили, что не убирают ель до Рождества. 

14% горожан ждут, когда дерево начнет осыпаться перед тем, как попрощаться с новогодним настроением, а еще 12% жителей считают, что елка должна стоять до победного конца — середины весны. Нашлись и те горожане, которые проявляют удивительную дисциплинированность — их елки отправляются в мусор уже 1 января. 

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