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Над Ростовской областью сбили странный шар, а двое подростков хотели сжечь военкомат

Сегодня, 15:51
Фото: 1MI
В Ростовской области сработала система ПВО, перенесли сроки демонтажа колеса обозрения и задержали троих за намерение поджечь военкомат, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Что сбили в небе над Ростовом

Вечером во вторник, 3 января, ростовчане услышали громоподобный хлопок, из-за чего началась паника в соцсетях. Тогда власти региона попросили местных жителей сохранять спокойствие.

Людей попросили не делать выводов о происходящем по сообщениям, распространяемым в соцсетях. Позже случившееся прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Оказалось, что в небе сбили неопознанный объект в форме шара. Это произошло над населенным пунктом над Султан-Салы.

Объект удалось сбить за счет работы системы ПВО. Сам шар был на высоте 2,5 километра от земли. 

Когда снесут колесо обозрения

В парке имени Горького почти 32 года назад установили колесо обозрения, которое теперь хотят снести. На этой территории планируют сделать каток площадью 800 квадратных метров.

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Срок эксплуатации аттракциона должен был завершиться в 2021 году. Но планы поменялись.

Теперь срок продлили до 2023 года.

Троих задержали за намерение поджечь военкомат

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту RostovGazeta, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А связано оно с тремя молодыми людьми, которые, по информации Telegram-канала Baza, хотели поджечь здание военкомата.

Двоим подозреваемым сейчас по 17 лет, еще одному — 21 год. Их мотивы пока остаются загадкой.

Политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta возможные причины таких намерений. Расширенный материал читайте по ссылке.

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