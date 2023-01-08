Вечером во вторник, 3 января, ростовчане услышали громоподобный хлопок, из-за чего началась паника в соцсетях. Тогда власти региона попросили местных жителей сохранять спокойствие.
Людей попросили не делать выводов о происходящем по сообщениям, распространяемым в соцсетях. Позже случившееся прокомментировал губернатор Василий Голубев.
Оказалось, что в небе сбили неопознанный объект в форме шара. Это произошло над населенным пунктом над Султан-Салы.
Объект удалось сбить за счет работы системы ПВО. Сам шар был на высоте 2,5 километра от земли.
В парке имени Горького почти 32 года назад установили колесо обозрения, которое теперь хотят снести. На этой территории планируют сделать каток площадью 800 квадратных метров.
Срок эксплуатации аттракциона должен был завершиться в 2021 году. Но планы поменялись.
Теперь срок продлили до 2023 года.
Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту RostovGazeta, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А связано оно с тремя молодыми людьми, которые, по информации Telegram-канала Baza, хотели поджечь здание военкомата.
Двоим подозреваемым сейчас по 17 лет, еще одному — 21 год. Их мотивы пока остаются загадкой.
Политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta возможные причины таких намерений. Расширенный материал читайте по ссылке.