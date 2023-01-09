С начала нового года в Ростовской области утверждены новые единовременные выплаты к региональным наградам. Так, с 1 января 2023 года местные жители, имеющие звание «Почетный гражданин», могут рассчитывать на выплату в размере 172,4 тысячи рублей. Тем же, кто имеет орден за заслуги перед регионом, положена сумма в размере 114,9 тысячи рублей. Такая же сумма назначена награжденным орденом Атамана Платова.
Жители региона, имеющие медали «За заслуги перед Ростовской областью» и «За доблестный труд на благо Донского края», могут получить 57,4 тысячи рублей и 28,7 тысячи рублей соответственно.
Напомним, в Ростовской области с 9 января можно подать заявление на получение единого пособия.