С начала нового года в Ростовской области утверждены новые единовременные выплаты к региональным наградам. Так, с 1 января 2023 года местные жители, имеющие звание «Почетный гражданин», могут рассчитывать на выплату в размере 172,4 тысячи рублей. Тем же, кто имеет орден за заслуги перед регионом, положена сумма в размере 114,9 тысячи рублей. Такая же сумма назначена награжденным орденом Атамана Платова.