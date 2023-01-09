rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области утвердили новые выплаты к региональным наградам в 2023 году

Сегодня, 10:01
Фото: donland.ru
В Ростовской области утверждены новые выплаты к региональным наградам
С 1 января 2023 года в Ростовской области введены новые единовременные выплаты к региональным наградам, соответствующее постановление подписан глава региона Василий Голубев.

С начала нового года в Ростовской области утверждены новые единовременные выплаты к региональным наградам. Так, с 1 января 2023 года местные жители, имеющие звание «Почетный гражданин», могут рассчитывать на выплату в размере 172,4 тысячи рублей. Тем же, кто имеет орден за заслуги перед регионом, положена сумма в размере 114,9 тысячи рублей. Такая же сумма назначена награжденным орденом Атамана Платова.

Пенсионерам из Ростовской области рассказали, когда ждать выплаты за январь
Узнать подробнее

Жители региона, имеющие медали «За заслуги перед Ростовской областью» и «За доблестный труд на благо Донского края», могут получить 57,4 тысячи рублей и 28,7 тысячи рублей соответственно.

Напомним, в Ростовской области с 9 января можно подать заявление на получение единого пособия.

Читайте также:
Выплаты для детей с редкими заболеваниями появятся в Ростовской области с 2023 годаДетям участников СВО из Ростовской области выплатят по 20 тысяч рублей в 2023 годуВыплаты мобилизованным в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Касается каждого#Новости#Ростовская область#Социальные выплаты
Подпишитесь
В части Ростовской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Сегодня, 12:17
Песков опроверг слухи о начале частичной мобилизации в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 12:51
В Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов
Сегодня, 12:43
В Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов
Сегодня, 12:43
Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны
Сегодня, 12:12
В Ростовской области рассекретят почти 17,7 тысячи дел XX века в 2023 году
Сегодня, 12:11