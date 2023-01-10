rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Что известно о падении неопознанных обломков на Дону и как отреагировали люди

Сегодня, 15:22
Фото: mil.ru
Жители Ростовской области второй день обсуждают находку неопознанных обломков в поле. Чем они могли оказаться и какие меры приняли, в материале RostovGazeta.

Как нашли обломки в Ростовской области

Все началось с опубликованного в Интернете видео, на котором мужчина идет по засыпанному снегом полю. Он долго рассуждал, а после показал всем три больших обломка.

Автор пояснил, что рядом нет следов, намекнув на то, что все это упало с неба. Сам он предположил, что это части ракеты, которые лежали в нескольких метрах друг от друга.

Оператор долго удивлялся на камеру и рассматривал вблизи разорванные конструкции. После этого видео закончилось.

В комментариях пользователи советовали ему не приближаться к ним. Те, кто посчитали, что это обломки ракеты, заявили, что российские системы ПВО очень хорошо справляются со своими задачами. Они призвали остальных не реагировать бурно на происходящее.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Чем могли быть найденные в Ростовской области обломки

161.ру со ссылкой на собственный источник написал, что в поле в Усть-Донецком районе могли упасть части зенитной ракеты С-300. Говорится, что обломки упали в поле якобы в связи с работой ПВО.

Видео: Соцсети
Полиция оцепила территорию падения неопознанных обломков в Ростовской области
Узнать подробнее

Издание уточнило, что на место прибыли представители спецслужб и военные саперы. Но опять же, официально это не подтверждалось.

Что сделали с неопознанными обломками в Ростовской области

РИА «Новости» в районной администрации рассказали, что место находки обломков оцепили. Эту зону обезопасили, чтобы никто не подходил.

«На место прибыли эксперты, которые сейчас здесь работают. Пока нельзя с уверенностью сказать, что найден обломок ракеты или другого предмета. Это станет известно после изучения», — приводит издание информацию властей.

Читайте также:
В Ростовской области появились фото обломков неопознанного объекта, сбитого 3 январяПосле возможной работы ПВО на дома в Ростове упали неизвестные обломки 3 январяЦимлянский заповедник оцепили в Ростовской области из-за обломков ракеты
#Видео#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Происшествия
Подпишитесь
Птичка на хвосте принесла: в Ростове ждут открытия Платова и ухода заморозков
Сегодня, 14:35
Эколог Зайчиков назвал загрязнение почв в Таганроге «накопленным ущербом»
Сегодня, 12:05
Мать умершего в БСМП Ростова кларнетиста добилась компенсации 150 тысяч рублей в суде
Сегодня, 12:32
В ГИБДД назвали возможную причину смертельного ДТП с шестью авто на М-4 под Ростовом
Сегодня, 18:35
Военный эксперт назвал фантазией планы ВСУ по захвату Ростова-на-Дону и Таганрога
Сегодня, 15:12