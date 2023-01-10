Все началось с опубликованного в Интернете видео, на котором мужчина идет по засыпанному снегом полю. Он долго рассуждал, а после показал всем три больших обломка.
Автор пояснил, что рядом нет следов, намекнув на то, что все это упало с неба. Сам он предположил, что это части ракеты, которые лежали в нескольких метрах друг от друга.
Оператор долго удивлялся на камеру и рассматривал вблизи разорванные конструкции. После этого видео закончилось.
В комментариях пользователи советовали ему не приближаться к ним. Те, кто посчитали, что это обломки ракеты, заявили, что российские системы ПВО очень хорошо справляются со своими задачами. Они призвали остальных не реагировать бурно на происходящее.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
161.ру со ссылкой на собственный источник написал, что в поле в Усть-Донецком районе могли упасть части зенитной ракеты С-300. Говорится, что обломки упали в поле якобы в связи с работой ПВО.
Издание уточнило, что на место прибыли представители спецслужб и военные саперы. Но опять же, официально это не подтверждалось.
РИА «Новости» в районной администрации рассказали, что место находки обломков оцепили. Эту зону обезопасили, чтобы никто не подходил.
«На место прибыли эксперты, которые сейчас здесь работают. Пока нельзя с уверенностью сказать, что найден обломок ракеты или другого предмета. Это станет известно после изучения», — приводит издание информацию властей.