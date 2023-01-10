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Эксперт Михайлов рассказал о планах Украины напасть на Ростовскую область

Сегодня, 08:30
Фото: mil.ru
Карты ВСУ с пометками о наступлении на Ростов и Таганрог — очередное подтверждение тому, что Россия вовремя начала проведение СВО, ведь Украина готовила нападение на Россию, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что российский командир с позывным «Саныч» показал карты ВСУ, где содержались пометки полугодовой давности о наступлении на Ростов и Таганрог. Эти карты  обнаружили на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.

«Информация о том, что украинские военные планировали нападение на Ростов, Таганрог и Азов появлялась с самого начала спецоперации», — отмечает Михайлов.

Российский командир с позывным Саныч заявил о планах ВСУ наступать на Ростов-на-Дону
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По словам собеседника, уже тогда было четкое понимание, что если бы Россия не начала СВО, то Украина была провела зачистку населения Донбасса. Спикер не исключает, что в дальнейшем последовал бы ввод определенных подразделений НАТО и нападение запрещенных в РФ националистических батальонов «Азов»* — на Ростов, «Айдар»* — на Таганрог для уничтожения нашего населения. Такие предположения собеседник делает на основании информации, которая появлялась как в сети, так и в определенных кругах. 

Обнародованные карты ВСУ с пометками наступления на Ростов и Таганрог - очередное тому подтверждение. 

Обнародованные карты ВСУ с пометками наступления на Ростов и Таганрог - очередное тому подтверждение. 
Фото: ministryofdefenceua/flickr.com/CC BY-SA 2.0

«На юг России, а именно на Ростовскую область, готовилось нападение. В том числе и с применением бактериологической атаки. Ведь не случайно были найдены „Байрактары“ со спецсредствами для распыления», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о высказывании украинского политолога Олега Соскина, который заявил, что Киев может захватить Ростов-на-Дону, Курск и Белгород.

*организация признана экстремистской и запрещена в России.

Украинский политолог Соскин заявил, что Киев планирует захватить Ростов-на-Дону
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