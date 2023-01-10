По словам собеседника, уже тогда было четкое понимание, что если бы Россия не начала СВО, то Украина была провела зачистку населения Донбасса. Спикер не исключает, что в дальнейшем последовал бы ввод определенных подразделений НАТО и нападение запрещенных в РФ националистических батальонов «Азов»* — на Ростов, «Айдар»* — на Таганрог для уничтожения нашего населения. Такие предположения собеседник делает на основании информации, которая появлялась как в сети, так и в определенных кругах.