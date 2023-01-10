Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина рассказала, что еще в начале декабря к ней обратилась племянница бойца. Она рассказала, что в одном из украинских Telegram-каналов посмотрела видео с российскими военнопленными. На них она узнала своего дядю. Тот был тяжело ранен и не мог самостоятельно передвигаться.