Между Россией и Украиной 8 января произошел очередной обмен пленными, в ходе которого на родину вернулся военнослужащий из Новошахтинска Ростовской области. Он был призван на фронт в ходе частичной мобилизации.
Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина рассказала, что еще в начале декабря к ней обратилась племянница бойца. Она рассказала, что в одном из украинских Telegram-каналов посмотрела видео с российскими военнопленными. На них она узнала своего дядю. Тот был тяжело ранен и не мог самостоятельно передвигаться.
Стенякина помогла включить бойца в списки тех, кто подлежит обмену. Сообщается, что сейчас он находится в Подмосковье на лечении. Военнослужащий уже связался со своими родственниками. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее Дмитрий Песков опроверг слухи о начале частичной мобилизации в Ростовской области в 2023 году.