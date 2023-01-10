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Из плена на Украине 8 января освободили мобилизованного жителя Ростовской области

Сегодня, 06:43
Фото: Минобороны РФ
Мобилизованный житель Ростовской области вернулся домой из украинского плена
Из украинского плена удалось спасти раненого жителя Ростовской области, рассказала депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина.

Между Россией и Украиной 8 января произошел очередной обмен пленными, в ходе которого на родину вернулся военнослужащий из Новошахтинска Ростовской области. Он был призван на фронт в ходе частичной мобилизации.

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина рассказала, что еще в начале декабря к ней обратилась племянница бойца. Она рассказала, что в одном из украинских Telegram-каналов посмотрела видео с российскими военнопленными. На них она узнала своего дядю. Тот был тяжело ранен и не мог самостоятельно передвигаться.

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Стенякина помогла включить бойца в списки тех, кто подлежит обмену. Сообщается, что сейчас он находится в Подмосковье на лечении. Военнослужащий уже связался со своими родственниками. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее Дмитрий Песков опроверг слухи о начале частичной мобилизации в Ростовской области в 2023 году.

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