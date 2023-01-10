В тексте ответа ведомства указано, что одной из возможных причин образования наледей стала неудовлетворительная работа Ростовводоканала в период холодов и возникновение протечек в сетях водоснабжения, из-за которых улицы покрылись ледяной коркой. В ходе проверки, длившейся несколько дней, были выявлены многочисленные прорывы трубопроводов, которые создали гололедицу на центральных улицах и улицах с высокой плотностью транспортного потока, например, Большой Садовой, Суворова, Халтуринскому, Вавилова, Нансена, Нагибина и Портовой.