Депутат поделился результатами рассмотрения своего обращения, направленного в прокуратуру Ростовской области и поступившее на проверку в ГУ МВД России по Ростовской области. В декабре Евгений Федяев направил в надзорный орган обращение, чтобы привлечь внимание к проблеме возникновения гололедицы на дорогах.
В тексте ответа ведомства указано, что одной из возможных причин образования наледей стала неудовлетворительная работа Ростовводоканала в период холодов и возникновение протечек в сетях водоснабжения, из-за которых улицы покрылись ледяной коркой. В ходе проверки, длившейся несколько дней, были выявлены многочисленные прорывы трубопроводов, которые создали гололедицу на центральных улицах и улицах с высокой плотностью транспортного потока, например, Большой Садовой, Суворова, Халтуринскому, Вавилова, Нансена, Нагибина и Портовой.
«За дороги, по которым невозможно было проехать, и тротуары, по которым нельзя пройти, виновнику Ростовводоканал было внесено всего четыре предостережения», — сказано в сообщении Евгения Федяева, предположив, что пока власти будут ограничиваться предупреждениями — ситуация с городскими дорогами не улучшится.
Ранее жителей Ростовской области предупредили об опасностях на дорогах из-за гололедицы и снежных заносов.