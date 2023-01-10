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Проблемный Ростовводоканал отделался предупреждениями из-за наледи на дорогах

Сегодня, 12:27
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
«Ростовводоканал» получил лишь предупреждения из-за гололедицы на дорогах города
В Ростове Водоканал получил только предупреждения за многочисленные наледи, возникшие на дорогах города из-за течей сетей водоснабжения, об этом сообщил депутат Евгений Федяев в своем Telegram-канале.

Депутат поделился результатами рассмотрения своего обращения, направленного в прокуратуру Ростовской области и поступившее на проверку в ГУ МВД России по Ростовской области. В декабре Евгений Федяев направил в надзорный орган обращение, чтобы привлечь внимание к проблеме возникновения гололедицы на дорогах.

В тексте ответа ведомства указано, что одной из возможных причин образования наледей стала неудовлетворительная работа Ростовводоканала в период холодов и возникновение протечек в сетях водоснабжения, из-за которых улицы покрылись ледяной коркой. В ходе проверки, длившейся несколько дней, были выявлены многочисленные прорывы трубопроводов, которые создали гололедицу на центральных улицах и улицах с высокой плотностью транспортного потока, например, Большой Садовой, Суворова, Халтуринскому, Вавилова, Нансена, Нагибина и Портовой.

Фото: vk.com/rostov_vodokanal
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«За дороги, по которым невозможно было проехать, и тротуары, по которым нельзя пройти, виновнику Ростовводоканал было внесено всего четыре предостережения», — сказано в сообщении Евгения Федяева, предположив, что пока власти будут ограничиваться предупреждениями — ситуация с городскими дорогами не улучшится.  

Ранее жителей Ростовской области предупредили об опасностях на дорогах из-за гололедицы и снежных заносов.

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