Глава городского департамента ЖКХ Алексей Пономарев напомнил, что в 2022 году состоялось голосование за объекты благоустройства, участие в котором приняли 12 скверов в Ростове-на-Дону. Победителями стали пять территорий, в частности Комсомольский сквер, сквер завода Электроаппарат, а также скверы Пионерский, Мира и тот, что находится рядом со школой № 81 в Александровке.
На благоустройство территорий сквера Мира собираются потратить 20 миллионов рублей, на Пионерский — 37,4 миллиона рублей, на Комсомольский — 70, 2 миллиона рублей.
«Работы будут выполнены до 1 декабря 2023 года», — добавил Алексей Пономарев, после вопроса сити-менеджера Алексея Логвиненко уточнив, что контракты с подрядчиками заключат уже в апреле текущего года.
Глава администрации Ростова также предложил департаменту ЖКХ оказать помощь в торгах, чтобы выбрать компании, которые не будут пропускать сроки сдачи объектов.
«Если мы хотим хороший и качественный объект — мы должны подготовить соответствующую техническую документацию, ставить четкие барьеры, чтобы приходили подрядчики с опытом», — добавил Алексей Логвиненко, распорядившись, что замглавы администрации Алексей Пикалов взял торги под личный контроль.
Ранее власти показали, каким станет Комсомольский сквер после благоустройства.