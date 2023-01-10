Глава городского департамента ЖКХ Алексей Пономарев напомнил, что в 2022 году состоялось голосование за объекты благоустройства, участие в котором приняли 12 скверов в Ростове-на-Дону. Победителями стали пять территорий, в частности Комсомольский сквер, сквер завода Электроаппарат, а также скверы Пионерский, Мира и тот, что находится рядом со школой № 81 в Александровке.