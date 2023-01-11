Речь идет о зданиях, которые расположены в центре города. Они были построены в конце 19 и начале 20 веков.
По информации 161.pу, в список вошли доходные дома Галкина, Славогородского, Белых и Блюма. Они расположены на улицах Серафимовича, Пушкинская, Максима Горького и в переулке Доломановский.
Специалисты уверены, что эти объекты представляют интерес с точки зрения истории и архитектуры.
Ранее стало известно, что в Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов. Расширенный материал читайте по ссылке.