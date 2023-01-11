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Памятниками признают четыре здания в центре Ростова-на-Дону

Сегодня, 09:15
Фото: Яндекс.Карты
Памятниками признают четыре здания в центре Ростова-на-Дону. На фото особняк Блюм
В Ростове-на-Дону четыре здания попадут в список объектов культурного наследия, прозвучало на заседании Комитета ОКН региона.

Речь идет о зданиях, которые расположены в центре города. Они были построены в конце 19 и начале 20 веков. 

По информации 161.pу, в список вошли доходные дома Галкина, Славогородского, Белых и Блюма. Они расположены на улицах Серафимовича, Пушкинская, Максима Горького и в переулке Доломановский. 

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Специалисты уверены, что эти объекты представляют интерес с точки зрения истории и архитектуры. 

Ранее стало известно, что в Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов. Расширенный материал читайте по ссылке

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