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Советник Пентагона заявил, что США на Украине готовили плацдарм для атаки на Ростов

Сегодня, 06:49
Фото: ministryofdefenceua/flickr.com/CC BY-SA 2.0
Советник Пентагона заявил, что США на Украине готовили плацдарм для атаки на Ростов
Американский полковник Дуглас Макгрегор, который был экс-советником главы Пентагона, заявил в видеоинтервью, что российская армия на Украине сработала на опережение и сорвала желание США атаковать территорию России.

Дуглас рассказал, что у стран НАТО был тайный план. Он заключался в создании плацдарма и огромной армии из украинцев и военнослужащих государств Североатлантического альянса в Донбассе. Цель — удар по территории России, а именно по Ростовской области. 

Военный отметил, что Москва была вынуждена действовать на опережение, так как не могла дальше наблюдать за агрессивными действиями в соседней стране. Поэтому Россия решила уничтожить угрозу для своей безопасности, пишет издание ИА «Новороссия».  

 

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Также полковник Макгрегор рассказал, что у США и союзников в данный момент все меньше возможности и желания поставлять украинским войскам оружие. 

Ранее RostovGazeta писала, что вооруженный конфликт у границ Ростовской области может усилиться из-за политики США. 

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