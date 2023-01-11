Дуглас рассказал, что у стран НАТО был тайный план. Он заключался в создании плацдарма и огромной армии из украинцев и военнослужащих государств Североатлантического альянса в Донбассе. Цель — удар по территории России, а именно по Ростовской области.
Военный отметил, что Москва была вынуждена действовать на опережение, так как не могла дальше наблюдать за агрессивными действиями в соседней стране. Поэтому Россия решила уничтожить угрозу для своей безопасности, пишет издание ИА «Новороссия».
Также полковник Макгрегор рассказал, что у США и союзников в данный момент все меньше возможности и желания поставлять украинским войскам оружие.
Ранее RostovGazeta писала, что вооруженный конфликт у границ Ростовской области может усилиться из-за политики США.