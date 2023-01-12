Жителей Ростова-на-Дону давно беспокоит внешний облик исторической части города, в то время как бизнес интересует вопрос запрета строительства на месте, где раньше был памятник архитектуры.
Алексей Логвиненко объяснил, что в центре города до сих пор сохраняется высокая концентрация памятников архитектуры, которые окружены защитными зонами. По его словам, после сноса аварийных зданий охранная зона на месте бывшего памятника сохраняется, что запрещает начать строительство там, где раньше находилась историческая постройка.
«Снести можем, построить не можем. Получается абсурдная ситуация, мы сносим аварийные дома, получаем золотые пятна в центре города, а не можем их передать инвестору, потому что они находятся в охранной зоне и строить на них ничего нельзя. Задача проекта охранной зоны — это уменьшить охранные зоны и высвободить эти участки, чтобы провести реконструкцию», — сообщил Алексей Логвиненко.
Напомним, ранее комитет по охране ОКН обратился в Верховный суд, чтобы защитить исчезнувшее здание кинотеатра «Россия», но потерпел неудачу.