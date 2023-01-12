«Снести можем, построить не можем. Получается абсурдная ситуация, мы сносим аварийные дома, получаем золотые пятна в центре города, а не можем их передать инвестору, потому что они находятся в охранной зоне и строить на них ничего нельзя. Задача проекта охранной зоны — это уменьшить охранные зоны и высвободить эти участки, чтобы провести реконструкцию», — сообщил Алексей Логвиненко.