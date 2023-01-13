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Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

В ДТП под Сальском два человека погибли и один пострадал

Сегодня, 17:51
Фото: УГИБДД по РО
Днем 13 января под Сальском при столкновении BMW 525 и Lada Granta погибли два человека, еще один получил травмы, сообщили в УГИБДД по Ростовской области

Инцидент произошел в 12.35 мск на первом километре выезда на село Сандата. Иномарка выехала на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулась с Lada Granta.

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В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного атвомобиля. Пассажиру BMW потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства ДТП выясняют.

Ранее в Ростове-на-Дону пешеход попала под колеса двух автомобилей. Она переходила дорогу в неположенном месте, попала под колеса автомобиля, от чего ее отбросило на встречную полосу, где на нее наехала еще одна машина. От полученных травм женщина скончалась.

 

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