Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Инцидент произошел в 12.35 мск на первом километре выезда на село Сандата. Иномарка выехала на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулась с Lada Granta.
В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного атвомобиля. Пассажиру BMW потребовалась помощь медиков.
Обстоятельства ДТП выясняют.
Ранее в Ростове-на-Дону пешеход попала под колеса двух автомобилей. Она переходила дорогу в неположенном месте, попала под колеса автомобиля, от чего ее отбросило на встречную полосу, где на нее наехала еще одна машина. От полученных травм женщина скончалась.