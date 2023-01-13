Ранее в Ростове-на-Дону пешеход попала под колеса двух автомобилей. Она переходила дорогу в неположенном месте, попала под колеса автомобиля, от чего ее отбросило на встречную полосу, где на нее наехала еще одна машина. От полученных травм женщина скончалась.