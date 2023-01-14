Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В пресс-службе рассказали, что в пятницу, 13 января, ООО «Ростовские тепловые сети» начали ремонт дренажной врезки в тепломагистраль на переулке Крепостном. На период работ работу инженерного сооружения остановили, однако к настоящему времени участок тепломагистрали починили, и теперь сети восстанавливают показатели теплоснабжения потребителей.
Власти напомнили, что в настоящий момент на случай возникновения ЧС на объектах энергообеспечения в городе подготовлены более 110 бригад из 557 ремонтников и 271 единицы спецтехники, которые будут устранять дефекты теплосетей в зимнее время.
Напомним, информацию о перебоях с теплоснабжением жители могут уточнить в диспетчерских службах своих УК или дежурных служб по номерам 244-26-64, 244-26-91 или 244-25-98.
Ранее жители Кировского района обратились в RostovGazeta с жалобой на ледяные батареи в январе.