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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Власти Ростова объяснили перебои с теплоснабжением в Кировском районе 13 января

Сегодня, 12:21
Фото: pxhere.com
В Ростове сообщили, что причиной перебоев с теплоснабжением в центре города 13 января стал ремонт тепломагистрали в переулке Крепостном, об этом сообщили в администрации города.

В пресс-службе рассказали, что в пятницу, 13 января, ООО «Ростовские тепловые сети» начали ремонт дренажной врезки в тепломагистраль на переулке Крепостном. На период работ работу инженерного сооружения остановили, однако к настоящему времени участок тепломагистрали починили, и теперь сети восстанавливают показатели теплоснабжения потребителей. 

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Власти напомнили, что в настоящий момент на случай возникновения ЧС на объектах энергообеспечения в городе подготовлены более 110 бригад из 557 ремонтников и 271 единицы спецтехники, которые будут устранять дефекты теплосетей в зимнее время. 

Напомним, информацию о перебоях с теплоснабжением жители могут уточнить в диспетчерских службах своих УК или дежурных служб по номерам 244-26-64, 244-26-91 или 244-25-98.

Ранее жители Кировского района обратились в RostovGazeta с жалобой на ледяные батареи в январе.

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