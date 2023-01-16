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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове

Сегодня, 11:18
Фото: Страница в соцсети Георгия Гаглоева
В СК РФ заинтересовались убийством бойца ММА Гаглоева в Ростове
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту гибели бойца ММА Георгия Гаглоева, тело которого обнаружили во время остановки поезда в Ростове, сообщается на сайте ведомства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по факту смерти бойца ММА Георгия Гаглоева. Его тело нашли на в поезде «Москва — Владикавказ», остановившемся в Ростове. Расследование смерти спортсмена занимается СУ СК РФ по Воронежской области.

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Сообщается, что сейчас организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, о смерти Гаглоева стало известно 15 января. В поезде, по прибытию в Ростов, его стали будить пассажиры, однако признаков жизни он уже не подавал. На место происшествия оперативно прибыли врачи и полицейские, однако спасти спортсмена не удалось. Позже его тело было передано в Воронеж.

Изначально сообщалось, что причиной смерти Гаглоева, вероятно, стало убийство. Во сне его могли задушить подушкой, но потом эту информацию опровергли.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
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