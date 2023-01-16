Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по факту смерти бойца ММА Георгия Гаглоева. Его тело нашли на в поезде «Москва — Владикавказ», остановившемся в Ростове. Расследование смерти спортсмена занимается СУ СК РФ по Воронежской области.
Сообщается, что сейчас организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Напомним, о смерти Гаглоева стало известно 15 января. В поезде, по прибытию в Ростов, его стали будить пассажиры, однако признаков жизни он уже не подавал. На место происшествия оперативно прибыли врачи и полицейские, однако спасти спортсмена не удалось. Позже его тело было передано в Воронеж.
Изначально сообщалось, что причиной смерти Гаглоева, вероятно, стало убийство. Во сне его могли задушить подушкой, но потом эту информацию опровергли.