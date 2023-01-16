Напомним, о смерти Гаглоева стало известно 15 января. В поезде, по прибытию в Ростов, его стали будить пассажиры, однако признаков жизни он уже не подавал. На место происшествия оперативно прибыли врачи и полицейские, однако спасти спортсмена не удалось. Позже его тело было передано в Воронеж.