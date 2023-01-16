Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Она рассказала «Российской газете», что февраль в 2023 году на европейской части России, в Поволжье и в южных регионах будет схож по температуре с январем.
Так, в части Ростовской области, а также в приграничных с ней Луганской и Донецкой Народных республиках и Краснодарском крае будет холоднее обычного. В частности ночная температура может опускаться до -10 градусов.
А вот серьезных снегопадов в феврале не ожидается, по прогнозам синоптиков, выпадет довольно мало осадков.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о снеге с дождем и сильном ветре 16 января.