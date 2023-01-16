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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В Гидрометцентре спрогнозировали морозный февраль в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 04:22
Фото: rostovgazeta.ru
В Гидрометцентре спрогнозировали морозный февраль в Ростовской области В 2023 году
В феврале в Ростовской области и ряде южных регионов прогнозируется средняя температура ниже климатической нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Погода

Она рассказала «Российской газете», что февраль в 2023 году на европейской части России, в Поволжье и в южных регионах будет схож по температуре с январем.

Так, в части Ростовской области, а также в приграничных с ней Луганской и Донецкой Народных республиках и Краснодарском крае будет холоднее обычного.  В частности ночная температура может опускаться до -10 градусов.

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А вот серьезных снегопадов в феврале не ожидается, по прогнозам синоптиков, выпадет довольно мало осадков.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о снеге с дождем и сильном ветре 16 января.

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#Елена Янкевич#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды
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