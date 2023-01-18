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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Эксперты Хуруджи и Федяев рассказали, как победить коррупцию в Ростовской области

Сегодня, 09:08
Фото: Michael Marcovici/CC BY SA 3.0/wikimedia.org
Прекратить коррупцию в Ростовской области позволит лишь ликвидация безнаказанности, сообщил RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

По словам собеседника, именно безнаказанность порождает множество преступлений на Дону.

«Если бы те дела, которые уже позабылись, были бы доведены до логичного результата, то люди бы видели, что преступления не остаются безнаказанными. Многие бы серьезно задумались. Стоит ли идти на такие нарушения, даже если на них толкает руководство?» - отмечает Александр Хуруджи.

Правозащитник добавляет, что помимо безнаказанности, должно быть прекращено и кумовство, которое в больших масштабах всегда преобладало на юге страны.

Депутат Евгений Федяев считает, что победить коррупцию позволит увеличение ответственности на федеральном уровне за такие преступления. А пока, на его взгляд, наказания для донских чиновников, похитивших десятки миллионов рублей, доходят до смешного.

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В качестве примера депутат приводит бывшего замгубернатора региона Сергея Сидаша. Чиновника за злоупотребления полномочиями, с размером ущерба бюджету на сумму свыше 80 миллионов рублей, приговорили всего лишь к четырем годам лишения свободы условно.

«Пока не будет увеличена ответственность для чиновников, ситуация в Ростовской области не изменится», - убежден Федяев.

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