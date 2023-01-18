«Если бы те дела, которые уже позабылись, были бы доведены до логичного результата, то люди бы видели, что преступления не остаются безнаказанными. Многие бы серьезно задумались. Стоит ли идти на такие нарушения, даже если на них толкает руководство?» - отмечает Александр Хуруджи.