Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В среду, 18 января, реестр пополнился положительным заключением на проект реконструкции улицы Вавилова в границах улиц Особенной и Сосновой, при этом проект предполагает строительство новой развязки между улицами Вавилова, Особенной и проспектом Королева.
Экспертной организацией выступило ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», застройщиком выступит МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону».
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что на выкуп участков под реконструкцию потратили уже 700 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что реконструкция Вавилова обойдется в 4,3 миллиарда рублей, а работы проведут за три года.