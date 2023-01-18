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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 09:52

Госэкспертиза утвердила проект реконструкции улицы Вавилова с развязкой в Ростове

Сегодня, 09:50
Фото: Яндекс.Карты
Госэкспертиза утвердила проект реконструкции улицы Вавилова с развязкой в Ростове
Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект реконструкции автодороги по улице Вавилова со строительством развязки на пересечении Особенной и Королева, сведения об этом появились на ГИС ЕГРЗ.

В среду, 18 января, реестр пополнился положительным заключением на проект реконструкции улицы Вавилова в границах улиц Особенной и Сосновой, при этом проект предполагает строительство новой развязки между улицами Вавилова, Особенной и проспектом Королева. 

Экспертной организацией выступило ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», застройщиком выступит МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». 

Администрация РостоваАдминистрация Ростова
Администрация РостоваАдминистрация Ростова
Администрация Ростова
Улицу Вавилова в Ростове начнут реконструировать летом 2023 года
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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что на выкуп участков под реконструкцию потратили уже 700 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что реконструкция Вавилова обойдется в 4,3 миллиарда рублей, а работы проведут за три года. 

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