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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Голубев пообещал направить муниципалитетам Ростовской области 142 миллиарда рублей

Сегодня, 07:02
Фото: donland.ru
Голубев пообещал дать муниципалитетам Ростовской области 142 миллиарда рублей
В текущем году муниципалитетам Ростовской области будет оказала материальная поддержка на 142 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в 2023 году региону предстоит выполнить целый ряд государственных программ и нацпроектов. Он дал поручение главам муниципалитетов держать выполнение задач на личном контроле. Особое внимание Голубев уделил созданию новых мест в школах и модернизации здравоохранения.

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Также губернатор заверил, что в текущем году муниципалитеты получат помощь от региона в размере 142 миллиардов рублей. Также 47,1 миллиарда рублей выделят на решение вопросов местного значения.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие выборы пройдут в Ростовской области в 2023 году.

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