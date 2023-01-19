Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в 2023 году региону предстоит выполнить целый ряд государственных программ и нацпроектов. Он дал поручение главам муниципалитетов держать выполнение задач на личном контроле. Особое внимание Голубев уделил созданию новых мест в школах и модернизации здравоохранения.