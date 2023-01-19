Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в 2023 году региону предстоит выполнить целый ряд государственных программ и нацпроектов. Он дал поручение главам муниципалитетов держать выполнение задач на личном контроле. Особое внимание Голубев уделил созданию новых мест в школах и модернизации здравоохранения.
Также губернатор заверил, что в текущем году муниципалитеты получат помощь от региона в размере 142 миллиардов рублей. Также 47,1 миллиарда рублей выделят на решение вопросов местного значения.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие выборы пройдут в Ростовской области в 2023 году.