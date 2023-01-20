Авария произошла в пятницу, 20 января, примерно в 8.30 мск в переулке Станционном. Как сообщили очевидцы, водителю автобуса стало плохо, когда транспорт подъезжал к остановке «Парк Маяковского», что на подъезде к Каменск-Шахтинскому. В результате водитель потерял управление, а автобус, который на тот момент двигался на высокой скорости, врезался в забор и дерево.