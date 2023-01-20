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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

После аварии с автобусом в Каменске-Шахтинском госпитализировали 13 человек

Сегодня, 11:51
Фото: 1MI
13 человек были доставлены в больницу с травмами после ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском, сообщает региональное ГИБДД.
Сюжет
Дтп

Авария произошла в пятницу, 20 января, примерно в 8.30 мск в переулке Станционном. Как сообщили очевидцы, водителю автобуса стало плохо, когда транспорт подъезжал к остановке «Парк Маяковского», что на подъезде к Каменск-Шахтинскому. В результате водитель потерял управление, а автобус, который на тот момент двигался на высокой скорости, врезался в забор и дерево.

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Пассажиры и водитель, получившие различные травмы в ДТП, были доставлены в больницу. Среди пострадавших - шестеро несовершеннолетних.

Напомним, 18 января в ДТП в Ростове на улице Еременко иномарка сбила пожилую женщину и семилетнего ребенка.

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