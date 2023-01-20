Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Авария произошла в пятницу, 20 января, примерно в 8.30 мск в переулке Станционном. Как сообщили очевидцы, водителю автобуса стало плохо, когда транспорт подъезжал к остановке «Парк Маяковского», что на подъезде к Каменск-Шахтинскому. В результате водитель потерял управление, а автобус, который на тот момент двигался на высокой скорости, врезался в забор и дерево.
Пассажиры и водитель, получившие различные травмы в ДТП, были доставлены в больницу. Среди пострадавших - шестеро несовершеннолетних.
Напомним, 18 января в ДТП в Ростове на улице Еременко иномарка сбила пожилую женщину и семилетнего ребенка.