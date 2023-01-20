Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Происшествие случилось утром в пятницу, 20 января. По словам очевидцев, водитель потерял сознание, из-за чего автобус стал неуправляемым.
В результате транспорт протаранил забор и дерево. По информации ТАСС, ранения получили 13 человек.
По некоторым данным, среди пострадавших есть несовершеннолетние.
УГИБДД по Ростовской области молчит уже несколько часов по поводу аварии, несмотря на запросы журналистов. Официальной информации не поступало.
До этого в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января.