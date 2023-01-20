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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В Сети разместили видео последствий аварии с 13 ранеными в Ростовской области

Сегодня, 11:42
Фото: Группа ВК Подслушано в Каменске
В Интернете появилось видео, на котором появились последствия аварии с 13 пострадавшими в Ростовской области, ролик разместили в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось утром в пятницу, 20 января. По словам очевидцев, водитель потерял сознание, из-за чего автобус стал неуправляемым.

В результате транспорт протаранил забор и дерево. По информации ТАСС, ранения получили 13 человек.

Видео: Группа ВК Подслушано в Каменске
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По некоторым данным, среди пострадавших есть несовершеннолетние. 

УГИБДД по Ростовской области молчит уже несколько часов по поводу аварии, несмотря на запросы журналистов. Официальной информации не поступало. 

До этого в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января. 

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