Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Сотрудники ФСБ задокументировали и пресекли противоправную деятельность дончанок, которые в течение нескольких лет получали соцвыплаты на вымышленных детей.
Оперативникам удалось установить, что Фериде и Мальвина Оглы смогли подать заявление в органы соцзащиты с помощью поддельных справок о том, что рожали вне больницы. Каждая из женщин «родила» себе по шесть детей, что позволило им стать получателями пособий.
В четверг, 19 января, стало известно, что суд признал женщин виновными в мошенничестве при получении выплат. Фериде приговорили к трем годам колонии с отсрочкой до достижения 14 лет ее младшей дочери, а Мальвине присудили два года условного срока. При этом Фериде должна будет возместить управлению соцзащиты 2,4 миллиона рублей, а Мальвина — почти 1,43 миллиона рублей. Приговор уже обрел законную силу.
Ранее другая дончанка «придумала» четверых детей и жила на соцвыплаты.