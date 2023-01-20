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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Таганроге объявили приговор горожанкам, получавшим пособия на 12 вымышленных детей

Сегодня, 06:39
Фото: Unsplash
В Таганроге объявили приговор горожанкам, получавшим пособия на 12 вымышленных детей
В Таганроге осудили двух женщин, которые получали пособия на содержание 12 выдуманных ими детей, об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Сотрудники ФСБ задокументировали и пресекли противоправную деятельность дончанок, которые в течение нескольких лет получали соцвыплаты на вымышленных детей. 

Оперативникам удалось установить, что Фериде и Мальвина Оглы смогли подать заявление в органы соцзащиты с помощью поддельных справок о том, что рожали вне больницы. Каждая из женщин «родила» себе по шесть детей, что позволило им стать получателями пособий.   

Фото: ФСБ по РО
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В четверг, 19 января, стало известно, что суд признал женщин виновными в мошенничестве при получении выплат. Фериде приговорили к трем годам колонии с отсрочкой до достижения 14 лет ее младшей дочери, а Мальвине присудили два года условного срока. При этом Фериде должна будет возместить управлению соцзащиты 2,4 миллиона рублей, а Мальвина —  почти 1,43 миллиона рублей.  Приговор уже обрел законную силу. 

Ранее другая дончанка «придумала» четверых детей и жила на соцвыплаты

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