В четверг, 19 января, стало известно, что суд признал женщин виновными в мошенничестве при получении выплат. Фериде приговорили к трем годам колонии с отсрочкой до достижения 14 лет ее младшей дочери, а Мальвине присудили два года условного срока. При этом Фериде должна будет возместить управлению соцзащиты 2,4 миллиона рублей, а Мальвина — почти 1,43 миллиона рублей. Приговор уже обрел законную силу.