Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Новая рабочая неделя пройдет в Ростовской области без осадков. Однако небо останется пасмурным и облачным. По утром в регионе вероятен туман. Средняя температура воздуха днем составит +2 градуса, а ночью — -2. На протяжении всей недели по ночам прогнозируются заморозки до -4 градусов.
Также погода на текущей неделе обещает быть ветреной. Скорость потоков воздуха достигнет 11 метров в секунду. Однако ближе к выходным, по заверениям синоптиков, ветер должен стихнуть.
Напомним, в понедельник, 23 января, в Ростовской области ожидается штормовой ветер и туман.