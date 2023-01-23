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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

С 23 января в Ростовской области ожидаются сильные заморозки

Сегодня, 08:42
Фото: unsplash.com
С 23 января в Ростовской области ожидаются сильные заморозки

В Ростовской области с 23 и по 27 января прогнозируют заморозки

Облачная погода и заморозки ожидаются в Ростовской области с 23 по 27 января, предупреждают синоптики.
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Погода

Новая рабочая неделя пройдет в Ростовской области без осадков. Однако небо останется пасмурным и облачным. По утром в регионе вероятен туман. Средняя температура воздуха днем составит +2 градуса, а ночью — -2. На протяжении всей недели по ночам прогнозируются заморозки до -4 градусов.

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Также погода на текущей неделе обещает быть ветреной. Скорость потоков воздуха достигнет 11 метров в секунду. Однако ближе к выходным, по заверениям синоптиков, ветер должен стихнуть.

Напомним, в понедельник, 23 января, в Ростовской области ожидается штормовой ветер и туман.

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