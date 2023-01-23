Новая рабочая неделя пройдет в Ростовской области без осадков. Однако небо останется пасмурным и облачным. По утром в регионе вероятен туман. Средняя температура воздуха днем составит +2 градуса, а ночью — -2. На протяжении всей недели по ночам прогнозируются заморозки до -4 градусов.