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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Ростовской области землю винного предприятия отдадут под жилую застройку

Сегодня, 09:04
Фото: Mark Smith/CC BY SA/flickr.com
В Ростовской области землю винного предприятия отдадут под жилую застройку
На торги выставлен участок земли на севере города Цимлянска в Ростовской области, следует из информации, размещенной на сайте «Дом.РФ».

В Ростовской области на торги выставлен участок земли на окраине города Цимлянска. Его хотят отдать под жилую застройку. Ранее на участке располагалось предприятие, занимающееся производством вин и выведением уникальных сортов винограда.

Площадь выставленной территории составляет 85,5 гектара. На участке также находятся четыре нежилых здания. Окружают территории частные домовладения и другие незастроенные участки земли.

В Ростовской области на торги выставлен участок земли на окраине города Цимлянска. Его хотят отдать под жилую застройку.
Фото: земля.дом.рф
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Дата торгов и начальная цена аукциона еще не определены.

Ранее в Новочеркасске на торги выставили 18,8 гектара земли.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Новочеркасск
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