Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Ростовской области на торги выставлен участок земли на окраине города Цимлянска. Его хотят отдать под жилую застройку. Ранее на участке располагалось предприятие, занимающееся производством вин и выведением уникальных сортов винограда.
Площадь выставленной территории составляет 85,5 гектара. На участке также находятся четыре нежилых здания. Окружают территории частные домовладения и другие незастроенные участки земли.
Дата торгов и начальная цена аукциона еще не определены.
Ранее в Новочеркасске на торги выставили 18,8 гектара земли.