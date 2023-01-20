Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В компании сообщили, что через месяц, 17 февраля, в Новочеркасске проведут аукцион для определения компания, которая получит 18,8 гектара земли по договору комплексного развития территорий. Этот участок позволит построить не менее 45 тысяч квадратных метров жилья, а срок реализации проекта комплексной застройки составит семь лет.
При этом представители компании поделились планами на реализацию и других участков в первом квартале текущего года. Всего таких участков три: один из них площадью 32,8 гектара находится в Октябрьском районе Ростова, второй — в Цимлянске занимает 85,5 гектара земли под среднеэтажное строительство, а третий находится на территории Аксайского района, занимает 21,3 гектара и позволяет построить склады и производственные предприятия. Сроки проведения торгов пока объявлены не были.
Ранее управляющий директор компании ДОМ.РФ Анатолий Азизов объявил, что на участках, выставленных на торги для заключения договоров КРТ, можно будет построить не меньше 1,2 миллиона квадратных метров жилья.