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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Ростове 32,8 гектара земли собираются отдать под комплексную застройку

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
В Ростове 32,8 гектара земли собираются отдать под комплексную застройку
В Ростове Дом.РФ собирается отдать под застройку 328 тысяч квадратных метров земли на территории Октябрьского района, информация об этом появилась на портале организации.

В компании сообщили, что через месяц, 17 февраля, в Новочеркасске проведут аукцион для определения компания, которая получит 18,8 гектара земли по договору комплексного развития территорий. Этот участок позволит построить не менее 45 тысяч квадратных метров жилья, а срок реализации проекта комплексной застройки составит семь лет.  

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При этом представители компании поделились планами на реализацию и других участков в первом квартале текущего года. Всего таких участков три: один из них площадью 32,8 гектара находится в Октябрьском районе Ростова, второй — в Цимлянске занимает 85,5 гектара земли под среднеэтажное строительство, а третий находится на территории Аксайского района, занимает 21,3 гектара и позволяет построить склады и производственные предприятия. Сроки проведения торгов пока объявлены не были. 

Фото: Дом.рф

Ранее управляющий директор компании ДОМ.РФ Анатолий Азизов объявил, что на участках, выставленных на торги для заключения договоров КРТ, можно будет построить не меньше 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

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