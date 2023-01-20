При этом представители компании поделились планами на реализацию и других участков в первом квартале текущего года. Всего таких участков три: один из них площадью 32,8 гектара находится в Октябрьском районе Ростова, второй — в Цимлянске занимает 85,5 гектара земли под среднеэтажное строительство, а третий находится на территории Аксайского района, занимает 21,3 гектара и позволяет построить склады и производственные предприятия. Сроки проведения торгов пока объявлены не были.