Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В Ростове Госэкспертиза 24 января одобрила проект возведения гостиницы на улице Донской. Оценивала проект частная организация «Русрегион». Планы и геологические изыскания предоставил нанятый индивидуальный предприниматель. Застройщиком же выступает бизнесмен Виталий Васишев.
Когда начнутся строительные работы, пока неизвестно.
Ранее Госэкспертиза утвердила проект реконструкции улицы Вавилова со строительством развязки на пересечении улицы Особенной и проспекта Королева в Ростове. Застройщиком проекта выступает ДИЗО Ростова.