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В Ростове прошел экспертизу проект строительства гостиницы на Донской улице

25 января 2023, 17:58
Фото: 1MI
Проект строительства гостиницы на Донской улице в Ростове успешно прошел экспертизу, сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

В Ростове Госэкспертиза 24 января одобрила проект возведения гостиницы на улице Донской. Оценивала проект частная организация «Русрегион». Планы и геологические изыскания предоставил нанятый индивидуальный предприниматель. Застройщиком же выступает бизнесмен Виталий Васишев.

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Когда начнутся строительные работы, пока неизвестно.

Ранее Госэкспертиза утвердила проект реконструкции улицы Вавилова со строительством развязки на пересечении улицы Особенной и проспекта Королева в Ростове. Застройщиком проекта выступает ДИЗО Ростова.

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