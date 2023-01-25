В Ростове Госэкспертиза 24 января одобрила проект возведения гостиницы на улице Донской. Оценивала проект частная организация «Русрегион». Планы и геологические изыскания предоставил нанятый индивидуальный предприниматель. Застройщиком же выступает бизнесмен Виталий Васишев.