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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Максимальную скорость движения ограничат на Западном в Ростове

26 января 2023, 07:05
Фото: Pavel Ševela/CC By SA/wikimedia.org
Максимальную скорость движения ограничат на Западном в Ростове

В Ростове с 18 февраля на Доватора ограничат скорость движения до 40 километров в час

С 18 февраля в Ростове на улице Доватора будут действовать новые скоростные ограничения, рассказали в администрации города.

Власти Ростова решили ограничить максимальную скорость движения на улице Доватора на участке от Попова до Звездной. С 18 февраля передвигаться там можно будет со скоростью до 40 километров в час.

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По словам чиновников, такая мера необходима для повышения безопасности движения по улице Доватора.

Напомним, также с февраля вводится запрет на остановку транспорта на нескольких улицах центра города и Западного жилого массива. Так, с 4 февраля остановка и стоянка машин будет запрещена на Пушкинской улице в районе домов № 134-140-144а.

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#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости
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