Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Власти Ростова решили ограничить максимальную скорость движения на улице Доватора на участке от Попова до Звездной. С 18 февраля передвигаться там можно будет со скоростью до 40 километров в час.
По словам чиновников, такая мера необходима для повышения безопасности движения по улице Доватора.
Напомним, также с февраля вводится запрет на остановку транспорта на нескольких улицах центра города и Западного жилого массива. Так, с 4 февраля остановка и стоянка машин будет запрещена на Пушкинской улице в районе домов № 134-140-144а.