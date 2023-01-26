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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Почти 5 тысяч мужчин из Ростовской области с 1 апреля 2023 года призовут в армию

26 января 2023, 06:25
Фото: Mil.ru
Почти 5 тысяч мужчин из Ростовской области с 1 апреля 2023 года призовут в армию
В Ростовской области в следующем году весной планирует призвать на службу в армию пять тысяч человек, говорится в документах правительства региона.

Призывная кампания начнется с 1 апреля 2023 года. Мероприятия проведут с учетом опыта, полученного в ходе осенней призывной кампании.

Новобранцев из региона отправят во все виды войск. Почти 60% призывников будут служить в воинских частях ЮФО и СКФО. 

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В президентский полк комендатуры Московского Кремля попадут 15 человек. Завершиться призыв должен 15 июля. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Армия
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