Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Призывная кампания начнется с 1 апреля 2023 года. Мероприятия проведут с учетом опыта, полученного в ходе осенней призывной кампании.
Новобранцев из региона отправят во все виды войск. Почти 60% призывников будут служить в воинских частях ЮФО и СКФО.
В президентский полк комендатуры Московского Кремля попадут 15 человек. Завершиться призыв должен 15 июля.
Читайте также о том, что говорят власти о второй волне частичной мобилизации в Ростовской области.