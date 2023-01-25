Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Старт частичной мобилизации в России, в том числе в Ростовской области, был дан 21 сентября 2022 года. Об этой кампании объявили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
О планах набора было известно сразу — потребовалось 300 тысяч человек для выполнения задач в рамках спецоперации. Военкоматы рассылали людям повестки, по которым и приводили набор.
В первую очередь их получали те, кто уже служил или имеет боевой опыт. Но сразу присоединиться к СВО не разрешали.
Вначале все военнослужащие проходили специальную подготовку, в том числе были практические занятия. Они обновляли свои навыки в военном деле.
Что касается ипотек, кредитов и прошлой работы, то предусмотрели меры поддержки. Все займы бойцы имеют возможность выплачивать с высокой зарплаты, а на прежнем месте работы их теперь не увольняют. Трудовые договоры приостанавливают и мобилизованные смогут вернуться к прежним обязанностям, когда окажутся дома.
О завершении частичной мобилизации стало известно 28 октября, когда Шойгу доложил об этом президенту. Он сообщил, что никаких дополнительных заданий не планируется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков несколько раз комментировал тему мобилизационной кампании. Так, он опровергал утверждения одной из телекомпаний о том, что в России якобы рассматривают возможность мобилизации еще 200 тысяч человек.
Песков рассказал ТАСС, что эта информация является недостоверной. А в декабре минувшего года он говорил, что появляется очень много провокационных сообщений на эту тему и попросил ориентироваться на информацию Минобороны, а также президента.
Пресс-секретарь уточнял, что на сообщения о еще одной волне мобилизации «не нужно обращать внимания».
Дмитрий Песков ответил на этот вопрос и пояснил журналистам, что приказ подразумевает выполнение сразу нескольких задач. В том числе призыва резервистов.
В данный момент продолжается реализация ряда задач в интересах Минобороны. Но какие именно, не раскрывается.
В конце минувшего года Песков также говорил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации. Вместе с этим он добавил, что не может говорить за Минобороны.
Неожиданное заявление сделал военком Азова и Азовского района Александр Жуков в эфире канала «Азов-инфо». По его словам, регион не прекращал подготовку к частичной мобилизации с самого момента ее объявления — 21 сентября 2022 года.
Жуков уточнил, что в Кремле нет планов на новый набор резервистов, однако власти на местах и военкомы понимают необходимость подготовки к любому мероприятию, которое предусмотрено российским законодательством.
«Систематически готовиться к проведению частичной и полной мобилизации», — заявил военком. В данном репортаже он высказывал свое личное мнение. Официальных данных об этом не появлялось.
После этого военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал изданию ТАСС, что мобилизационная кампания в регионе не проводится. По его информации, прийти в военкомат можно только добровольно.
RostovGazeta опросила экспертов на эту тему и узнала их мнение по поводу второй волны призыва. Депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас, который побывал в зоне спецоперации, выразил уверенность, что новой волны ждать не стоит, так как необходимости в ней нет.
«Ребята справляются со своими задачами. Ну, а дальнейшее решение, безусловно, за нашим военным руководством», — отметил собеседник.
Политолог Алим Батов придерживается официальной позиции о том, что новый набор не нужен. Он не исключил, что к этому вопросу могут вернуться через шесть месяцев.
«Все зависит от того, по какому сценарию будет развиваться ход спецоперации. Сегодня, если, в том числе, опираться на мнение авторитетных военных экспертов, необходимости в новой волне нет», — заявлял эксперт.
Военный эксперт Александр Жилин рассказал изданию «Новороссия», что вопросом времени является начало второй волны. Опять же, он выражал свое личное мнение. Никаких официальных комментариев, что вторая волна возможна — не было.
Военный обозреватель Виктор Баранец говорил, что в России могут начать новый призыв. Но совершенно иное мнение высказал изданию Чита.py депутат Госдумы Андрей Гурулев, заявив, что ближайшие полгода нет необходимости в дополнительном наборе военнослужащих.
Парламентарий объяснил, что те, кого призвали в сентябре, еще не все задействованы в спецоперации. Он добавил, что у промышленности нет ресурса для призыва и оснащения нового потока мобилизованных.
Ростовский депутат Петр Пятибратов заявил о необходимости второй волны частичной мобилизации, в рамках которой, по его словам, надо призвать порядка двух-трех миллионов человек. Позже он назвал трусами либо теми, кто не любит свою страну тех, кто критикует его слова по этому поводу.