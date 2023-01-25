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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Что говорят власти о второй волне частичной мобилизации в Ростовской области

Сегодня, 13:41
Фото: mil.ru
Что говорят власти о второй волне частичной мобилизации в Ростовской области
Интерес к частичной мобилизации в Ростовской области не пропадает до сих пор, поэтому власти то и дело дают различные комментарии по этому поводу. Стоит ли ждать второй волны мобилизационной кампании, в материале RostovGazeta

Какие итоги первой волны частичной мобилизации

Старт частичной мобилизации в России, в том числе в Ростовской области, был дан 21 сентября 2022 года. Об этой кампании объявили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

О планах набора было известно сразу — потребовалось 300 тысяч человек для выполнения задач в рамках спецоперации. Военкоматы рассылали людям повестки, по которым и приводили набор.

В первую очередь их получали те, кто уже служил или имеет боевой опыт. Но сразу присоединиться к СВО не разрешали.

Вначале все военнослужащие проходили специальную подготовку, в том числе были практические занятия. Они обновляли свои навыки в военном деле.

Что касается ипотек, кредитов и прошлой работы, то предусмотрели меры поддержки. Все займы бойцы имеют возможность выплачивать с высокой зарплаты, а на прежнем месте работы их теперь не увольняют. Трудовые договоры приостанавливают и мобилизованные смогут вернуться к прежним обязанностям, когда окажутся дома.

О завершении частичной мобилизации стало известно 28 октября, когда Шойгу доложил об этом президенту. Он сообщил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Щойгу сообщил, что никаких дополнительных мобилизационных заданий не планируется.
Фото: donland.ru

Песков о мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков несколько раз комментировал тему мобилизационной кампании. Так, он опровергал утверждения одной из телекомпаний о том, что в России якобы рассматривают возможность мобилизации еще 200 тысяч человек.

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Песков рассказал ТАСС, что эта информация является недостоверной. А в декабре минувшего года он говорил, что появляется очень много провокационных сообщений на эту тему и попросил ориентироваться на информацию Минобороны, а также президента.

Пресс-секретарь уточнял, что на сообщения о еще одной волне мобилизации «не нужно обращать внимания».

Почему нет указа о завершении частичной мобилизации

Дмитрий Песков ответил на этот вопрос и пояснил журналистам, что приказ подразумевает выполнение сразу нескольких задач. В том числе призыва резервистов.

В данный момент продолжается реализация ряда задач в интересах Минобороны. Но какие именно, не раскрывается.

В конце минувшего года Песков также говорил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации. Вместе с этим он добавил, что не может говорить за Минобороны.

Почему нет указа о завершении частичной мобилизации
Фото: function.mil.ru

Заявление военкома о мобилизации

Неожиданное заявление сделал военком Азова и Азовского района Александр Жуков в эфире канала «Азов-инфо». По его словам, регион не прекращал подготовку к частичной мобилизации с самого момента ее объявления — 21 сентября 2022 года.

Жуков уточнил, что в Кремле нет планов на новый набор резервистов, однако власти на местах и военкомы понимают необходимость подготовки к любому мероприятию, которое предусмотрено российским законодательством.

«Систематически готовиться к проведению частичной и полной мобилизации», — заявил военком. В данном репортаже он высказывал свое личное мнение. Официальных данных об этом не появлялось.

После этого военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал изданию ТАСС, что мобилизационная кампания в регионе не проводится. По его информации, прийти в военкомат можно только добровольно.

Мнения экспертов о частичной мобилизации

RostovGazeta опросила экспертов на эту тему и узнала их мнение по поводу второй волны призыва. Депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас, который побывал в зоне спецоперации, выразил уверенность, что новой волны ждать не стоит, так как необходимости в ней нет.

«Ребята справляются со своими задачами. Ну, а дальнейшее решение, безусловно, за нашим военным руководством», — отметил собеседник.

Максим Гелас, который побывал в зоне спецоперации, выразил уверенность, что новой волны ждать не стоит, так как необходимости в ней нет.
Фото: donland.ru
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Политолог Алим Батов придерживается официальной позиции о том, что новый набор не нужен. Он не исключил, что к этому вопросу могут вернуться через шесть месяцев.

«Все зависит от того, по какому сценарию будет развиваться ход спецоперации. Сегодня, если, в том числе, опираться на мнение авторитетных военных экспертов, необходимости в новой волне нет», — заявлял эксперт.

Военный эксперт Александр Жилин рассказал изданию «Новороссия», что  вопросом времени является начало второй волны. Опять же, он выражал свое личное мнение. Никаких официальных комментариев, что вторая волна возможна — не было.

Заявления в Госдуме о второй волне

Военный обозреватель Виктор Баранец говорил, что в России могут начать новый призыв. Но совершенно иное мнение высказал изданию Чита.py депутат Госдумы Андрей Гурулев, заявив, что ближайшие полгода нет необходимости в дополнительном наборе военнослужащих. 

Парламентарий объяснил, что те, кого призвали в сентябре, еще не все задействованы в спецоперации. Он добавил, что у промышленности нет ресурса для призыва и оснащения нового потока мобилизованных. 

Ростовский депутат Петр Пятибратов заявил о необходимости второй волны частичной мобилизации, в рамках которой, по его словам, надо призвать порядка двух-трех миллионов человек. Позже он назвал трусами либо теми, кто не любит свою страну тех, кто критикует его слова по этому поводу.  

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