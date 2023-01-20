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Posted Вчера, 21:28

Published Вчера, 21:28

Modified Вчера, 21:41

Updated Вчера, 21:41

Военком Азова Жуков заявил, что в Ростовской области готовятся к полной мобилизации

Вчера, 21:28
Фото: 1MI

Военком Азова Александр Жуков заявил, что стране надо готовиться к полной мобилизации

В Ростовской области военные комиссариаты якобы подготавливают не только к проведению частичной мобилизации, но и к полной, заявил в эфире канала «Азов-инфо» военком Азова и Азовского района Александр Жуков.

По его словам, регион не прекращал подготовку к частичной мобилизации с самого момента ее объявления — 21 сентября 2022 года.

Он заявил, что хоть в Кремле новую мобилизацию не планируют. Но в министерстве обороны, муниципальные власти, военкомы понимают, что готовиться необходимо к любому мероприятию, предусмотренному российским законодательством, отметил военный. 

«Систематически готовиться к проведению частичной и полной мобилизации», — заявил военком Жуков.

 

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Кроме того, Жуков подчеркнул, что в Азове мобилизационное задание было выполнено всего за пять дней. Он добавил, что ошибки, дескать, были, например, ряд  предприятий представили списки по бронированию несвоевременно.

Отметим, что в данном репортаже Жуков высказывал свое личное мнение. Официальных данных об этом нет. 

Ранее ростовский депутат Петр Пятибратов заявил, что для России нужна вторая волна мобилизации.

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