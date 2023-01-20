Posted Вчера, 21:28
Published Вчера, 21:28
Modified Вчера, 21:41
Updated Вчера, 21:41
По его словам, регион не прекращал подготовку к частичной мобилизации с самого момента ее объявления — 21 сентября 2022 года.
Он заявил, что хоть в Кремле новую мобилизацию не планируют. Но в министерстве обороны, муниципальные власти, военкомы понимают, что готовиться необходимо к любому мероприятию, предусмотренному российским законодательством, отметил военный.
«Систематически готовиться к проведению частичной и полной мобилизации», — заявил военком Жуков.
Кроме того, Жуков подчеркнул, что в Азове мобилизационное задание было выполнено всего за пять дней. Он добавил, что ошибки, дескать, были, например, ряд предприятий представили списки по бронированию несвоевременно.
Отметим, что в данном репортаже Жуков высказывал свое личное мнение. Официальных данных об этом нет.
Ранее ростовский депутат Петр Пятибратов заявил, что для России нужна вторая волна мобилизации.