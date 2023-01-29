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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Скоростные ограничения введут для водителей на улице Доватора в Ростове

29 января 2023, 11:29
Фото: 1MI

В Ростове на Доватора вступит в силу ограничение скорости для водителей с 18 февраля

В Ростове на улице Доватора ограничат скорость движения машин, сообщили в администрации города.

Власти Ростова решили ввести скоростные ограничения на улице Доватора. Речь идет об участке от улицы Попова до улицы Звездной. С 18 февраля этого года передвигаться здесь можно будет, не превышая скорость 40 километров в час.

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В мэрии объяснили, что это необходимо для снижения аварийности на этом участке улицы.

Напомним, также в феврале на целом ряде улиц Ростова введут ограничение на остановку транспорта. Например, с 4 февраля остановить машину нельзя будет на Пушкинской улице в районе домов № 134-140-144а. По словам чиновником, новые меры призваны повысить пропускную способность улицы.

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