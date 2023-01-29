Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Власти Ростова решили ввести скоростные ограничения на улице Доватора. Речь идет об участке от улицы Попова до улицы Звездной. С 18 февраля этого года передвигаться здесь можно будет, не превышая скорость 40 километров в час.
В мэрии объяснили, что это необходимо для снижения аварийности на этом участке улицы.
Напомним, также в феврале на целом ряде улиц Ростова введут ограничение на остановку транспорта. Например, с 4 февраля остановить машину нельзя будет на Пушкинской улице в районе домов № 134-140-144а. По словам чиновником, новые меры призваны повысить пропускную способность улицы.