Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В своем прогнозе для «КП — Ростов-на-Дону» Елена Назарова рассказала, что большую часть февраля температура будет держаться в пределах месячной нормы, а вот количество осадков может оказаться ниже нормы.
В первой декаде февраля дончан ожидают мокрый снег со снегопадами, туманами и гололедицей, а также ветреной погодой с температурой воздуха от -6 до +6 градусов в зависимости от района Ростовской области.
В середине месяца воздух охладится примерно на 2-4 градуса, после чего в регион вернутся 10-градусные морозы с дневным потеплением до +2 градусов.
К концу второй декады февраля дончане столкнутся с серьезными заморозками. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -3 до -9 градусов, а при прояснениях воздух охладится до -17 градусов. Самая «теплая» температура не превысит отметку -1 градуса.
В конце месяца в Ростовской области немного потеплеет, благодаря чему самой низкой температурой станет -10 градусов, а самой высокой — пять градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет ростовчан в первую неделю февраля.