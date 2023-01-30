К концу второй декады февраля дончане столкнутся с серьезными заморозками. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -3 до -9 градусов, а при прояснениях воздух охладится до -17 градусов. Самая «теплая» температура не превысит отметку -1 градуса.