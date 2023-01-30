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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Ростовской области февраль встретит дончан снегопадами и морозами до -17 градусов

30 января 2023, 12:39
Фото: 1MI
В Ростовской области февраль встретит дончан снегопадами и морозами до -17 градусов

Метеоролог Назарова обещала жителям Ростовской области снег в феврале и мороз до -17

Дожди, снегопады и 17-градусные морозы прогнозируют донские синоптики в феврале 2023 года, об этом рассказала глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
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Погода

В своем прогнозе для «КП — Ростов-на-Дону» Елена Назарова рассказала, что большую часть февраля температура будет держаться в пределах месячной нормы, а вот количество осадков может оказаться ниже нормы.

В первой декаде февраля дончан ожидают мокрый снег со снегопадами, туманами и гололедицей, а также ветреной погодой с температурой воздуха от -6 до +6 градусов в зависимости от района Ростовской области.

Туманы, дожди и снег ожидаются в Ростове с 30 января по 5 февраля
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В середине месяца воздух охладится примерно на 2-4 градуса, после чего в регион вернутся 10-градусные морозы с дневным потеплением до +2 градусов.

К концу второй декады февраля дончане столкнутся с серьезными заморозками. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -3 до -9 градусов, а при прояснениях воздух охладится до -17 градусов. Самая «теплая» температура не превысит отметку -1 градуса.

В конце месяца в Ростовской области немного потеплеет, благодаря чему самой низкой температурой станет -10 градусов, а самой высокой — пять градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет ростовчан в первую неделю февраля.

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