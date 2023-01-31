Напомним, что по данным Telegram-канала Don_Mash, на нового замглавы администрации Таганрога Егора Долматова якобы было совершено нападение. Предполагается, что нападение мог организовать экс-глава одного из МУП. Так ли это на самом деле, и действительно ли Егор Долматов из-за ранения в руку сегодня отсутствует на рабочем месте, выяснить не удалось — в администрации Таганрога не отвечают на телефонные звонки.