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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Эксперт Михайлов прокомментировал нападение на замглавы администрации Таганрога

31 января 2023, 13:41
Фото: rostov-gorod.ru
Эксперт прокомментировал нападение на замглавы администрации Таганрога
Ситуация в Ростовской области сегодня начала напоминать 90-е годы. Но не в плане безнаказанности, а в том, что многие люди живут, как в последний день, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по данным Telegram-канала Don_Mash, на нового замглавы администрации Таганрога Егора Долматова якобы было совершено нападение. Предполагается, что нападение мог организовать экс-глава одного из МУП. Так ли это на самом деле, и действительно ли Егор Долматов из-за ранения в руку сегодня отсутствует на рабочем месте, выяснить не удалось — в администрации Таганрога не отвечают на телефонные звонки.

Так ли это на самом деле, и действительно ли Егор Долматов из-за ранения в руку сегодня отсутствует на рабочем месте, выяснить не удалось — в администрации Таганрога не отвечают на телефонные звонки.
Фото: 1MI
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Эксперт подчеркивает, что нынешняя ситуация действительно похожа на ту, которая происходила в 90-е годы. Но не в плане безнаказанности, а из-за ситуации неопределенности и повышенной тревожности.

«Я не в курсе ситуации. Но допускаю возникновение внутреннего конфликта между замглавы администрации Таганрога и экс-директором МУП. Если раньше конфликты могли проходить тихо и гладко, то сейчас нервы у всех сильно оголены», — отмечает Евгений Михайлов.

Собеседник разъясняет, что грядет ужесточение законодательства над расходованием бюджетных средств. На этом фоне чиновники также могут допускать определенные оплошности с целью получения выгод. К повышению преступности, по словам, эксперта, может приводить целый ряд факторов. В их числе — появление беженцев в регионе, повышение тревожности у местного населения. Спикер подчеркивает, что не случайно уже сегодня фиксируется увеличение случаев краж частных домов.

«Многие живут, как в последний день. Они не уверены в том, что все будет хорошо, вот и совершают ошибки», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на обочине в Ростове нашли изувеченное тело медсестры Алины Войтенко.

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