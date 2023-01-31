Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Напомним, что по данным Telegram-канала Don_Mash, на нового замглавы администрации Таганрога Егора Долматова якобы было совершено нападение. Предполагается, что нападение мог организовать экс-глава одного из МУП. Так ли это на самом деле, и действительно ли Егор Долматов из-за ранения в руку сегодня отсутствует на рабочем месте, выяснить не удалось — в администрации Таганрога не отвечают на телефонные звонки.
Эксперт подчеркивает, что нынешняя ситуация действительно похожа на ту, которая происходила в 90-е годы. Но не в плане безнаказанности, а из-за ситуации неопределенности и повышенной тревожности.
«Я не в курсе ситуации. Но допускаю возникновение внутреннего конфликта между замглавы администрации Таганрога и экс-директором МУП. Если раньше конфликты могли проходить тихо и гладко, то сейчас нервы у всех сильно оголены», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник разъясняет, что грядет ужесточение законодательства над расходованием бюджетных средств. На этом фоне чиновники также могут допускать определенные оплошности с целью получения выгод. К повышению преступности, по словам, эксперта, может приводить целый ряд факторов. В их числе — появление беженцев в регионе, повышение тревожности у местного населения. Спикер подчеркивает, что не случайно уже сегодня фиксируется увеличение случаев краж частных домов.
«Многие живут, как в последний день. Они не уверены в том, что все будет хорошо, вот и совершают ошибки», — резюмирует политолог.
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