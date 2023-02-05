Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Ростовский суд решил отправить под стражу подозреваемого в стрельбе возле торгового центра «Димбо». Об избрании соответствующей меры пресечения ТАСС рассказал свой источник в правоохранительных органах.
Подозреваемым в стрельбе является 50-летний житель Азова Владимир Уткин, ранее работавший в ТЦ. 2 февраля мужчина пришел туда с оружием и открыл огонь. Зайти в сам комплекс ему помешал охранник. После стрельбы злоумышленник убежал и скрылся на своем авто.
Найти Уткина удалось уже на следующий день. Он скрывался в одной из гостиниц города. При нем было охотничье оружие, из которого он и стрелял.