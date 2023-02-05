rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Ростове суд арестовал подозреваемого в стрельбе возле ТЦ «Димбо»

5 февраля 2023, 11:25
Фото: 1MI
Суд в Ростове арестовал подозреваемого в стрельбе возле торгового центра «Димбо», сообщают СМИ.

Ростовский суд решил отправить под стражу подозреваемого в стрельбе возле торгового центра «Димбо». Об избрании соответствующей меры пресечения ТАСС рассказал свой источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело завели после стрельбы возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля
Узнать подробнее

Подозреваемым в стрельбе является 50-летний житель Азова Владимир Уткин, ранее работавший в ТЦ. 2 февраля мужчина пришел туда с оружием и открыл огонь. Зайти в сам комплекс ему помешал охранник. После стрельбы злоумышленник убежал и скрылся на своем авто.

Найти Уткина удалось уже на следующий день. Он скрывался в одной из гостиниц города. При нем было охотничье оружие, из которого он и стрелял.

Читайте также:
Как в Ростове-на-Дону искали мужчину за стрельбу у ТЦ «Димбо» и где он скрывалсяВ ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля«Шизофрения обостряется»: ростовчане высказались о стрелке возле ТЦ
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области в лед реки Быстрой вмерзли канализационные отходы и мусор
Сегодня, 10:03
В Ростове каждая третья яма на дорогах образовалась из-за коммунальщиков
Сегодня, 07:50
На полигон под Батайском, на котором жгут опасные медотходы, нагрянули силовики
Сегодня, 07:10
Бывшего главу МВД Белокалитвинского района задержали по подозрению в мошенничестве
Сегодня, 06:30
Юг России стал лидером по количеству контрафакта в 2022 году
Сегодня, 10:23