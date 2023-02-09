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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Двое осужденных погибли при пожаре в колонии в Ростове-на-Дону в феврале

9 февраля 2023, 09:25
Фото: rostovgazeta.ru
Двое осужденных погибли при пожаре в колонии в Ростове-на-Дону в феврале
В Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории исправительной колонии, сообщают СМИ.
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Пожар

Об этом РИА «Новости» рассказали в УФСИН по региону. Издание пишет, что загорелась колония.

«Жертвами пожара стали двое осужденных. Еще одного человека доставили в больницу», — сказано в сообщении.

В МЧС назвали предварительную причину пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля
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В региональном УМЧС отказались отвечать на вопрос о пожаре. Официальной информации о нем не поступало, она уточняется. 

Также пока нет данных о состоянии пострадавшего. 

Ранее в МЧС назвали предварительную причину пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля. 

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