Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Об этом РИА «Новости» рассказали в УФСИН по региону. Издание пишет, что загорелась колония.
«Жертвами пожара стали двое осужденных. Еще одного человека доставили в больницу», — сказано в сообщении.
В региональном УМЧС отказались отвечать на вопрос о пожаре. Официальной информации о нем не поступало, она уточняется.
Также пока нет данных о состоянии пострадавшего.
Ранее в МЧС назвали предварительную причину пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля.