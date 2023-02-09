Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
На пресс-конференции губернатору был задан вопрос по поводу того, в каких отраслях на Донбассе задействованы специалисты Ростовской области.
Василий Голубев начал свой ответ с того, что рассказал, какую работу ведет регион начиная с 2014 года. «Ростовская область выполняет особую миссию», - подчеркнул Голубев.
Он также отметил географическое положение региона. С этим связано то, что через Ростовскую область ведет большой грузопоток в новые регионы.
«Тогда мы эту работу начали проводить комплексно, тогда в нашем регионе появилось 10 отраслевых штабов», - добавил губернатор.