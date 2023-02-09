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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Губернатор Голубев заявил об особой миссии Ростовской области на Донбассе

9 февраля 2023, 09:36
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев заявил об особой мисси Ростовской области на Донбассе
Какую роль выполняет Ростовская область по отношению к новым регионам России, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе ежегодной пресс-конференции.

На пресс-конференции губернатору был задан вопрос по поводу того, в каких отраслях на Донбассе задействованы специалисты Ростовской области.

Василий Голубев начал свой ответ с того, что рассказал, какую работу ведет регион начиная с 2014 года.  «Ростовская область выполняет особую миссию», - подчеркнул Голубев.

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Он также отметил географическое положение региона. С этим связано то, что через Ростовскую область ведет большой грузопоток в новые регионы.

«Тогда мы эту работу начали проводить комплексно, тогда в нашем регионе появилось 10 отраслевых штабов», - добавил губернатор.

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