Дело в том, что в 2019 году «Ростов» заключил контракт с Coca-Cola. По нему клуб транслировал рекламу газировки на стадионе во время своих игр. Всего речь шла о восьми матчах на домашней арене. Реклама на первой игре, в 22-м туре, стоила 450 тысяч рублей.