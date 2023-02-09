Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Футбольный клуб «Ростов» обратился в суд с иском к ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Клуб утверждает, что компания не расплатилась с ним по договору оказания услуг.
Дело в том, что в 2019 году «Ростов» заключил контракт с Coca-Cola. По нему клуб транслировал рекламу газировки на стадионе во время своих игр. Всего речь шла о восьми матчах на домашней арене. Реклама на первой игре, в 22-м туре, стоила 450 тысяч рублей.
«Ростов» утверждает, что свои обязательства перед партнером выполнил, однако денег за услугу не получил, из-за чего и обратился в суд.
Однако суд в исковых требованиях клубу отказал. Выяснилось, что расчетный документ «Ростов» согласовал лишь через два месяца после матча. Затем, при расторжении договора с Coca-Cola, клуб также не указал в расчетах неуплаченные 450 тысяч рублей.
Однако ФК с решением суда не согласился и уже заявил о подаче апелляции.
Ранее крупный иск передала к ФК «Ростов» компания Водоканал.