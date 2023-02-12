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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

ФК «Ростов» с разгромным счетом проиграл «Краснодару» в последнем матче Winline

12 февраля 2023, 08:12
Фото: ФК "Ростов"
Последняя встреча Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги между футбольными клубами «Ростов» и «Краснодар» закончилась поражением ростовчан со счетом 4:0, сообщили в пресс-службе донской команды.

Игра прошла 11 февраля в в Абу-Даби, за всю игру ростовчане так и не смоги забить ни одного мяча. Игроки краснодарской команды забили по два гола в каждом тайме.

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После матча ФК «Краснодар» занял второй место турнирной таблицы, а ростовчане опустились на последнее.

Ранее стало известно, что бывший скандальный игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев завершил спортивную карьеру, решив уделить больше внимания супруге и сыну. По словам Мамаева, решение он принял еще полгода назад.

 

 

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