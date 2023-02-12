Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Игра прошла 11 февраля в в Абу-Даби, за всю игру ростовчане так и не смоги забить ни одного мяча. Игроки краснодарской команды забили по два гола в каждом тайме.
После матча ФК «Краснодар» занял второй место турнирной таблицы, а ростовчане опустились на последнее.
Ранее стало известно, что бывший скандальный игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев завершил спортивную карьеру, решив уделить больше внимания супруге и сыну. По словам Мамаева, решение он принял еще полгода назад.