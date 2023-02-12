Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Женщине неоднократно отказывали в выплате пособия на детей от 7 до 18 лет, при этом причины отказов всегда были надуманными и необоснованными.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что отказы в выплатах были незаконными. Госучреждение заставили устранить нарушение и женщине выплатили положенное пособие.
Ранее прокуратура помогла медсестрам каменской ЦГБ, которые два года получали зарплату ниже МРОТ. Всего на такую зарплату были вынуждены жить более 80 сотрудников медучреждений по всей области.