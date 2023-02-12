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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Таганроге мать малолетнего ребенка получила выплаты после вмешательства прокуратуры

12 февраля 2023, 10:50
Фото: 1MI
В Таганроге мать несовершеннолетнего смогла получить ежемесячные выплаты только после жалобы в надзорный орган, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Женщине неоднократно отказывали в выплате пособия на детей от 7 до 18 лет, при этом причины отказов всегда были надуманными и необоснованными.

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что отказы в выплатах были незаконными. Госучреждение заставили устранить нарушение и женщине выплатили положенное пособие.

Ранее прокуратура помогла  медсестрам каменской ЦГБ, которые два года получали зарплату ниже МРОТ. Всего на такую зарплату были вынуждены жить более 80 сотрудников медучреждений по всей области.

 

 

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