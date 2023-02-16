Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Это стало известно на совещании, которое провел зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Участие в нем принял губернатор Василий Голубев.
Он рассказал, что в регионе запланирована масштабная программа по улучшению инженерных коммуникаций. В 2023 и 2024 годах потратят 7,7 миллиарда рублей на эти цели.
«Полностью реализовать программу планируется до 2027 года. В нескольких городах проведут капремонт водопроводных и канализационных сетей, в том числе Гуково, Ростове и Шахтах», — отметил Голубев.
Он добавил, что в 2024 году качество водоснабжения улучшится у 82 тысяч человек.
Ранее жителей в Ростовской области предупредили о возможном росте платы за ЖКУ в 2023 году.