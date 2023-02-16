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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Почти 8 млрд рублей потратят в Ростовской области на коммунальную инфраструктуру

16 февраля 2023, 14:21
Фото: donland.ru
Почти 8 млрд рублей потратят в Ростовской области на коммунальную инфраструктуру
В Ростовской области направят 7,7 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщили в правительстве региона.

Это стало известно на совещании, которое провел зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Участие в нем принял губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что в регионе запланирована масштабная программа по улучшению инженерных коммуникаций. В 2023 и 2024 годах потратят 7,7 миллиарда рублей на эти цели.

«Полностью реализовать программу планируется до 2027 года. В нескольких городах проведут капремонт водопроводных и канализационных сетей, в том числе Гуково, Ростове и Шахтах», — отметил Голубев.

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Он добавил, что в 2024 году качество водоснабжения улучшится у 82 тысяч человек. 

Ранее жителей в Ростовской области предупредили о возможном росте платы за ЖКУ в 2023 году. 

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