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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

Поддержавшая СВО ростовчанка Аллегрова тайно помогает солдатам домашним хлебом

16 февраля 2023, 08:43
Фото: ТГ канал iallegrovaofficial
Поддержавшая СВО ростовчанка Аллегрова тайно помогает солдатам домашним хлебом
Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова тайно помогает участникам спецоперации, сообщают СМИ.

Ростовчанка Ирина Аллегрова с начала спецоперации поддерживает российских бойцов. Певица предпочитает не афишировать свою помощь. Однако, как пишут «Народные новости», Аллегрова регулярно посещает военные госпитали, передает солдатам амуницию и посвящает песни.

Журналист Денис Сорокин заверил, что лично присутствовал во время визита именитой ростовчанка в военной госпиталь. По его словам, артистка благодарила военных, а они, в свою очередь, были в глубоком восторге от проявленной заботы и внимания.

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Также Сорокин утверждает, что Аллегрова приносила в госпиталь продукты и хлеб, испеченный своими руками.

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