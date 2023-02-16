Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Ростовчанка Ирина Аллегрова с начала спецоперации поддерживает российских бойцов. Певица предпочитает не афишировать свою помощь. Однако, как пишут «Народные новости», Аллегрова регулярно посещает военные госпитали, передает солдатам амуницию и посвящает песни.
Журналист Денис Сорокин заверил, что лично присутствовал во время визита именитой ростовчанка в военной госпиталь. По его словам, артистка благодарила военных, а они, в свою очередь, были в глубоком восторге от проявленной заботы и внимания.
Также Сорокин утверждает, что Аллегрова приносила в госпиталь продукты и хлеб, испеченный своими руками.
Ранее ростовчанка Ирина Аллегрова попала под санкции Канады.