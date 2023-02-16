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Глава администрации Ростова напомнил, что в прошлом году разработали концепцию упорядоченного движения грузовиков и фур по городу. Сейчас власти города приступили реализации проекта грузового каркаса, в который запланировано включить основные магистрали, обеспечивающие доступ грузовиков к строящимся районам Ростова-над-Дону, например, Левенцовке и территория старого аэропорта.
В рамках организации грузового каркаса в Ростове предлагают ввести ограничения, которые не позволят грузовикам въезжать в центр города и Нахичевань. Этот план собираются реализовать в три этапа.
Первым из них станет разработка схемы движения грузовых автомобилей во втором квартале 2023 года — на эти работы предусмотрели бюджет 1,5 миллиона рублей. В проекте планируют предусмотреть зоны размещения систем фото-видео и весогабаритного контроля.
Вторым этапом станет реализация схемы в части организации «Грузового каркаса» со сроком реализации с июля по сентябрь 2023 года. Третьим этапом станет уже введение ограничений для грузовиков в четвертом квартале года.
«Планируется ввести ограничения на въезд грузового транспорта на территорию города, в зависимости от времени суток, грузоподъемности, максимальной разрешенной массы грузовых транспортных средств», — сказано в сообщении сити-менеджера, который уточнил, что грузовики будут ездить по объездным дорогам, что позволит разгрузить улицы города.
Ранее большегрузам запретили ездить по трассам Ростовской области, если температура воздуха превышает +32 градуса Цельсия.