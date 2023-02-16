«Планируется ввести ограничения на въезд грузового транспорта на территорию города, в зависимости от времени суток, грузоподъемности, максимальной разрешенной массы грузовых транспортных средств», — сказано в сообщении сити-менеджера, который уточнил, что грузовики будут ездить по объездным дорогам, что позволит разгрузить улицы города.