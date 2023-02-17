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Published Сегодня, 08:54

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Updated Сегодня, 09:07

Экс-сотрудника сотового оператора осудили в Ростове за продажу данных абонентов

17 февраля 2023, 08:54
Фото: 1MI
Экс-сотрудника сотового оператора осудили в Ростове за продажу данных абонентов
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему сотруднику оператора сотовой связи, который продавал информацию о клиентах, сообщает региональное УФСБ.

Фигурант устроился на работу в 2022 году и стал незаконно продавать информацию об абонентах. Когда это стало известно, то работника уволили.

Вместе с этим возбудили уголовное дело, теперь Ленинский районный суд огласил решение. Бывшего сотрудника приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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