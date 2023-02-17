Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Фигурант устроился на работу в 2022 году и стал незаконно продавать информацию об абонентах. Когда это стало известно, то работника уволили.
Вместе с этим возбудили уголовное дело, теперь Ленинский районный суд огласил решение. Бывшего сотрудника приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли.