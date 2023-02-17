Напомним, речь идет о резонансной расправе над 29-летним экс-участковым. Его труп нашли на обочине дороги в Тацинском районе. Мужчину застрелили в упор из огнестрельного оружия. Предполагается, что это произошло в ночь с 16 на 17 декабря.