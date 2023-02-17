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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

И.о. начальника районной полиции в Ростовской области подозревают в служебном подлоге

17 февраля 2023, 16:18
Фото: 1MI
Исполняющий обязанности начальника полиции Тацинского района подозревается в служебном подлоге, сообщили СМИ.

«Блокнoт-Роcтов» сообщает, что в Ростовской области уголовное дело возбуждено в отношении и. о. начальника ОМВД Тацинского района. По данным издания, мужчина подозревается в изготовлении ложных документов об увольнении убитого в декабре прошлого года участкового.

Напомним, речь идет о резонансной расправе над 29-летним экс-участковым. Его труп нашли на обочине дороги в Тацинском районе. Мужчину застрелили в упор из огнестрельного оружия. Предполагается, что это произошло в ночь с 16 на 17 декабря.

Сейчас выяснилось, что на момент убийства участковый не был уволен, а ложная дата была указана благодаря подлогу документов.

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Это, дескать, подтвердила изданию и жена погибшего. Она утверждает, что муж ничего не рассказывал о своем предполагаемом увольнении. К службе относился ответственно и даже с некоторым «фанатизмом».

Сейчас женщина добивается восстановления супруга  в органах посмертно.

Официальной информации об инциденте не поступало, а потому RostovGazeta не может гарантировать их подлинность. Данные уточняются.

Напомним, по подозрению в убийстве участкового следователи задержали двух его знакомых. Ими являются двое жителей станицы Тацинской.

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#Полиция#Общество#Ростовская область#Алина Заярная
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