Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
«Блокнoт-Роcтов» сообщает, что в Ростовской области уголовное дело возбуждено в отношении и. о. начальника ОМВД Тацинского района. По данным издания, мужчина подозревается в изготовлении ложных документов об увольнении убитого в декабре прошлого года участкового.
Напомним, речь идет о резонансной расправе над 29-летним экс-участковым. Его труп нашли на обочине дороги в Тацинском районе. Мужчину застрелили в упор из огнестрельного оружия. Предполагается, что это произошло в ночь с 16 на 17 декабря.
Сейчас выяснилось, что на момент убийства участковый не был уволен, а ложная дата была указана благодаря подлогу документов.
Это, дескать, подтвердила изданию и жена погибшего. Она утверждает, что муж ничего не рассказывал о своем предполагаемом увольнении. К службе относился ответственно и даже с некоторым «фанатизмом».
Сейчас женщина добивается восстановления супруга в органах посмертно.
Официальной информации об инциденте не поступало, а потому RostovGazeta не может гарантировать их подлинность. Данные уточняются.
Напомним, по подозрению в убийстве участкового следователи задержали двух его знакомых. Ими являются двое жителей станицы Тацинской.